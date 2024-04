İşte Türkiye'nin rolü! Erdoğan'ın Irak ziyaretinin perde arkası

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL

Türkiye komşularıyla sıkı ilişkiler kurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Ermenistan ile diplomatik açıdan çalışmalar gerçekleştiren ülkemiz güneydeki komşusu Irak ile önemli bir adım attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 yıl aradan sonra Irak’a ziyaret gerçekleştirdi. Emperyalistlerin kirli planını boşa çıkaran ziyaret başta ekonomi ve güvenlik alanlarında olmak üzere her alanda bölgenin huzur iklimini yeniden tesis etme yolunda büyük bir adım olarak yorumlanıyor. Başkan Erdoğan’ın Irak’a gerçekleştirdiği ziyareti ve bölgedeki etkilerini gazetemiz Akit’e değerlendiren Yazar Mehmet Beyhan, “hem Türkiye hem de bölge için olumlu sonuçlar doğuracaktır” dedi.

BÖLGENİN TÜRKİYE’YE İHTİYACI VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği ziyaretin etkilerinin önümüzdeki süreçte daha da iyi anlaşılacağını belirten Mehmet Beyhan, “Öncelikle hem Türkiye için hem bölge için çok olumlu sonuçları olacağını öngörüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 yıl aradan sonra Irak'ı ziyaret etmesi içinde yaşadığımız uluslararası sistem siyasetinin niteliğini etkileyecek önemli etkilere sahiptir. Zira internet ve bilişim teknolojilerinin hızla gelişmesi bütün ülkeleri birçok alanda birbirine bağladı. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretinde aldığı her türlü politik karar ve tavır küresel etkiler yaratma potansiyeline sahip olduğunun altını özellikle çizmek isterim. Çatışmaların yaşandığı bir coğrafyada bulunan Türkiye hem bölgesinde hem de dünyada kalıcı barış, istikrar ve refah ortamını kurmak için bir dış politika izliyor. Her zaman vurguladığımız gibi Türkiye barış ve adalet çizgisinden çıkmıyor. Bu bölgenin Türkiye'nin bu öncü rolüne her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE BARIŞA ÖNCÜLÜK EDİYOR

Ortadoğu bölgesinin kötülüklerden arındırılması için Türkiye’nin barışa ve kalkınmaya karşı olan çabasının olduğuna değinen Beyhan, şu ifadeleri kullandı:

“Bölgeye kötülük uğramış. Bir taraftan PKK diğer taraftan IŞİD gibi terör örgütlerinin eliyle bazı insanların gönül gözü bağlanmış iyi bir kenara bırakıp kötülüğe sapmışlar. Vefanın yerine ihanet kardeşliğin yerine düşmanlık ilmin aydınlatıcı nuru yerine cehaletin karanlığı tercih edilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için bir zemin hazırlamıştır. Çünkü Irak ziyaretinde ele alınan konulara baktığımızda Türkiye'nin barışa, kalkınmaya atfettiği önem çerçevesinde şekillendiğini görüyoruz. Türkiye itilafların barışı yollardan çözülmesi için etkin bir çaba gösterdiğini bu son Irak ziyaretiyle bir kez daha görmüş olduk. Türkiye geniş bir coğrafyada birçok kez barışa öncülük ettiği herkesin malumudur. Türkiye terörizmin farklı biçimleriyle uzun yıllardan beri mücadele etmektedir.

Teröre karşı verilen mücadelede Türkiye'nin çıkarttığı en önemli derslerden biri uluslararası düzeyde somut iş birliğinin olmasıdır. Başkan Erdoğan'ın Irak ziyareti bu açıdan da tarihi bir niteliğe sahiptir. Bunu yeterince kavrayamayan bazı muhalefet çevreleri tarihi nitelikte olan bu ziyareti küçümsediklerini üzüntüyle izledik. Bunu da belirtmemiz lazım. Halbuki Irak'ta kalıcı bir istikrarın ve güvenliğin sağlanması hem Türkiye hem de bölge ülkeleri açısından kritik bir öneme sahiptir. Türkiye'nin Irak politikası iki sac ayağına dayanır. Bunlardan ilki Irak'ın toprak bütünlüğü, yeri ise siyasi birliktir. Bu nedenle Türkiye Irak'ın kapsayıcı bir politika izlemesini bekliyor.

Adil güç dağılımı ve gelir paylaşımı temelinde düzgün işleyen bir Irak sisteme kavuşmasını arzuluyor. Çünkü bunları gerçekleştirebilen bir Irak ancak tam anlamıyla egemenliğini tahkim etmiş edebilir. PKK terör örgütünün Irak'taki varlığı hem Türkiye'nin milli güvenliğini hem de Irak'ın egemenliğini ve huzurunu tehdit etmektedir. Türk ve Irak'ın zengin enerji kaynaklarının ulaştırılmasında kilit bir kuruma ve önemli bir coğrafi avantaja sahiptir. Bu bağlamda kalkınma yol projesini imzalamış olması oldukça faydaları faydalı sonuçları doğru hesaplanmış stratejik bir karardır. Bu alandaki iş birliğinin geliştirilmesi kaynak ve güzergâh çeşitliliği bakımından uluslararası enerji güvenliğine de çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Erdoğan'ın Irak ziyaretinde yapmış olduğu anlaşmalar hayata geçirilirse herkesin kazanacağı yeni bir dönem başlayacaktır”

TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ETKEN

Ülkemizin hem sınır komşularıyla hem de sınır ötesi ülkelerle olan ilişkisinde güçlü bir etken olduğun üzerini çizen Mehmet Beyhan, “Türkiye zaten uzun bir zamandan beri Suriye'deki mevcut rejimle istihbarat anlamında diplomatik görüşmeler yapıyor. Ancak Türkiye kendi bölgesindeki komşularıyla güçlü bu şekilde bu son Irak ziyaretinde olduğu gibi güçlü anlaşmalar yaptığı zaman Suriye'deki PKK'da etkisiz hale gelir ve Amerika'da Türkiye'yle ilişkilerini geliştirmek zorunda kalacaktır. Türkiye kendi gönül coğrafyasıyla ilişkilerini geliştirdikçe hem BM'deki görüşmelerde hem Avrupa Birliği içinde hem de olan ilişkilerinde Türkiye'nin konumu daha güçlü olacak, eli daha güçlenecektir. Dolayısıyla bölgeleriyle iyi ilişkilerde olan bir Türkiye ile herkes iyi ilişkiler içerisinde olmak zorunda kalacaktır. Dolayısıyla Türkiye'nin bu tür girişimleri Türk- Amerikan ilişkilerinde de Türkiye'nin lehine olumlu sonuçlar olacağını şimdiden söyleyebiliriz” açıklamasını yaptı.