İşte Türkiye'nin dijital pasta payı

Yeni teknolojiler, tüketici davranışları ve pazarlama trendleri üzerinde büyük etkilere sahip olan dijital pazarlama sektörü gelişmeye ve büyümeye devam ediyor.

Dijital pazarlama sektörünün 2023 yılının 6 aylık verilerine bakıldığında pastadan en çok payın gösterim ve tıklama bazlı reklamların aldığını söyleyen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “ İkinci sırada ise video reklamları geliyor ve bu alandaki yatırımlar da oldukça önemli bir paya sahip. Arama motorlarıyla yapılan reklam yatırımları da pazarda yüzde 17.6'lık bir paya ulaşmış durumda. Ayrıca, diğer mecralar da gösterim, tıklama, arama motorları veya video reklamlarının dışında kalan dijital reklam yöntemleriyle yüzde 12'luk bir paya sahip." dedi.

Kaplan şöyle devam etti: "Dikkat çeken bir diğer istatistik ise dijital medya reklamlarının yüzde 77'sinin mobil cihazlarda yapıldığı. Mobil reklam yatırımları oldukça önemli bir segmenti oluşturuyor. Sosyal medyaya yapılan reklam yatırımları da oldukça yüksek. 11.1 milyar TL'lik yatırımla sosyal medya, gösterim ve tıklama bazlı reklam yatırımları ile video reklamları içinde büyük bir rol oynuyor. Dijital ses reklamları da dikkat çekici bir büyüme gösteriyor. Avrupa'da en hızlı büyüyen format olan dijital ses reklamları, Türkiye'de de büyüme ivmesi yakalıyor. 2022'nin ilk 6 ayına göre yüzde 124'lük bir büyüme yaşanmış ve toplam dijital medya yatırımları içindeki payı yüzde 1.7'ye çıkmış durumda” dedi.

Türkiye büyüyen pazar

2023 yılında önemli bir büyüme kaydedildiğini belirten Kaplan, “Türkiye, 2022'de Avrupa'da en fazla büyüyen ülke olarak açıklanmıştı ve bu yıl da bu büyüme hızını sürdürdü. Bu veriler, dijital pazarlama sektörünün her geçen yıl öneminin daha da anlaşıldığını gösteriyor. Özellikle dünya trendlerine baktığımızda e-ticaret platformlarında dijital platformlarda geçirilen sürelerinde arttığını görüyoruz ve gelecek yıllarda tüketicilere ulaşmak için bu kanallara daha fazla yatırım yapılacağını öngörüyoruz” dedi.