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Gündem İşte Türk milletinin merhameti! Sel sularında mahsur kalan köpek elbirliği ile kurtarıldı
Gündem

İşte Türk milletinin merhameti! Sel sularında mahsur kalan köpek elbirliği ile kurtarıldı

Sinop'ta yaşanan sel felaketinde mahsur kalan bir köpek, vatandaşların çabası ile kurtarıldı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntüler izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 23:48:00 - 2021-08-12 01:07:16

Türkiye bir yandan ülke genelinde devam eden orman yangınları ile mücadelesini sürdürürken, diğer yandan da sel felaketleri ile mücadele ediyor. Yaşanan felaketleri yaşam alanı sokaklar olan hayvanlar da zarar görüyor.

Sinop'ta yaşanan sel felaketinde de bir köpek sular içinde mahsur kaldı. Köpeğin yardımına vatandaşlar koştu. Mahsur kalan köpek birkaç vatandaşın ortak çabası ile kurtarıldı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntüler, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. 

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