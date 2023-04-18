İşte Trabzonspor'un yeni teknik direktörü! İmzalar atıldı...

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Bordo-Mavili kulüp, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile 2.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Bir süredir teknik direktörlük için arayışlarda olan Trabzonspor, bu meselede mutlu sona ulaştı.

Bordo mavililerin yeni teknik direktörü Nenad Bjelica oldu. Karadeniz ekibi, 51 yaşındaki çalıştırıcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Nenad Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



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Bjelica, bordo-mavili kulüpten sezon sonuna kadar 100 bin Euro, 2023/24 - 2024/25 sezonlarında ise senelik 1.6 milyon Euro kazanacak.

BJELİCA KİMDİR?

Nenad Bjelica, 20 Ağustos 1971 tarihinde Hırvatistan'ın Osijek kentinde dünyaya geldi. 51 yaşındaki çalıştırıcı futbolculuk kariyerine şehrinin takımı Osijek'te başlarken, Albacate, Betis, Las Palmas, Kaiserslautern, Admira Wicker ve Karnten kulüplerinde forma giydikten sonra emeklilik kararı aldı.

Futbolu bıraktığı kulüp olan Karnten'de antrenörlük kariyerine başlayan Bjelica, Lustenau, St. Andra, Austria Wien, Spezia, Lech Poznan, Dinamo Zagreb ve son olarak Osijek'i çalıştırdı. Haber7'ye göre;

Altın çağını Dinamo Zagreb'te geçiren Nenad Bjelica, takımın başında çıktığı 99 maçta 2.30 puan ortalaması tutturdu.

2017-18 sezonunda Hırvat Kupası'nı kazanan Bjelica yönetimindeki Dinamo Zagreb, ayrıcave 2017-18 ve 2018-2019 sezonlarında Hırvatistan Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Bjelica, takımıyla birlikte 2019-2020 sezonunda da Süper Kupa'yı kazanma başarısını gösterdi.