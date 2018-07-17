0553 313 94 23

İşte toplanan imza sayısı! CHP'de kurultay sinyalleri

CHP'de Muharrem İnce'yi destekleyen muhaliflerin kurultay için topladığı imza sayısının 466 olduğu bildirildi. Partide olağanüstü kurultayın toplanması için 630 delegenin imza vermesi gerekiyor.

17 Temmuz 2018 Salı 18:53
İşte toplanan imza sayısı! CHP'de kurultay sinyalleri

Muharrem İnce'yi destekleyen muhaliflerin kurultayın yapılması için topladığı imza sayısı 466 oldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan, CHP'nin 25 ve 26. Dönem Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, "Sevgili Dostlar, Merakla beklediğinizi biliyorum. Değişim ve Umut için başlattığımız Olağanüstü Kurultay talebimizde 2.gün. Noter tasdikli imza sayısı 466. Delegelerimiz #değisimumuttur diyor!" ifadelerini kullandı. Partide olağanüstü kurultayın toplanması için 630 delegenin imza vermesi gerekiyor.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 18:53
  1. Eskişehir
  2. Muharrem İnce
  3. CHP

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evde kolay kurabiye nasıl yapılır?
    1. Evde kolay kurabiye nasıl yapılır?
    2. Anastasiadis haddini iyice aştı!
    3. Mike Pompeo'dan BMGK'da Kuzey Kore..
    4. TFF Başkanı Demirören'den Kasapoğlu'na..
    5. Çıkarılması imkansız! 10 katrilyon ton..
    6. Yaz aylarında beslenme nasıl olmalıdır?
    7. Galatasaray taraftarlarına kötü haber!..
    8. Dikkat yurda giriş yaptı! İstanbul'a..
    9. Papaya çekirdeklerini çöpe atmayın
    10. Vakıf Katılım’dan EFT hızında altın..
    11. Sütlü pirinç çorbası nasıl yapılır?
    12. İşte toplanan imza sayısı! CHP'de..
    13. Hollanda'da aranan şahıs Trabzon'da..
    14. Bedelli askerlik kaç gün yapılacak?..
    15. Keten kumaşları temizlemek için...
    16. Osmanlı macunu nasıl yapılır?
    17. Operasyonun yapılacağı cemaat..
    18. İşgalci İsrail'den skandal karar!..
    19. ABD'den gelen açıklama sonrası dolar..
    20. Mehmet Emin Birpınar kimdir?
    Kriz giderek büyüyor! Listeye Türkiye'yi de eklediler
    Kriz giderek büyüyor! Listeye Türkiye'yi de eklediler
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Kılıçdaroğlu zıvanadan çıktı: Erdoğan 15 Temmuz'da Marmaris'te...
    Kılıçdaroğlu zıvanadan çıktı: Erdoğan 15 Temmuz'da Marmaris'te...