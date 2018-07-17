İşte toplanan imza sayısı! CHP'de kurultay sinyalleri

Muharrem İnce'yi destekleyen muhaliflerin kurultayın yapılması için topladığı imza sayısı 466 oldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan, CHP'nin 25 ve 26. Dönem Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, "Sevgili Dostlar, Merakla beklediğinizi biliyorum. Değişim ve Umut için başlattığımız Olağanüstü Kurultay talebimizde 2.gün. Noter tasdikli imza sayısı 466. Delegelerimiz #değisimumuttur diyor!" ifadelerini kullandı. Partide olağanüstü kurultayın toplanması için 630 delegenin imza vermesi gerekiyor.