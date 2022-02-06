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Gündem İşte süresiz nafakanın ispatı!
Gündem

İşte süresiz nafakanın ispatı!

Süresiz Nafaka Platformu, “Süresiz nafaka yoktur” açıklaması yapanlara hazırladığı raporla cevap verdi. Hazırlanan raporda, en az 3 yıl nafaka ödeyen olurken, en çok da 34 yıldır nafaka ödeyenler yer aldı. Mağdurlar bu zulmün bitmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 10:01:00 -
İşte süresiz nafakanın ispatı!

Resul Ekrem Şahan  Ankara

Yürürlüğe girdiği 1988 yılından bu yana birçok mağduriyete sebeb olan “Süresiz Nafaka Uygulamasını” görmezden gelerek “süresiz nafaka yoktur” açıklaması yapanlara Süresiz Nafaka Platformu hazırladığı raporla cevap verdi. Hazırlanan raporda, en az 3 yıl nafaka ödeyen olurken, en çok da 34 yıldır nafaka ödeyenler yer alıyor.

Medeni kanunun 175. maddesi

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Süresiz Nafaka Platformu Kurucu Başkanı İlhan Ergincan, şunları dile getirdi: “Süresiz nafaka ile ilgili açıklama yapan Aile Bakanımız Derya Yanık nafaka süresiz değildir, uygulamada yanlışlık var diyerek topu Yargıtaya ve aile mahkemelerinin yanlış kararları diyerek süreci çözümsüzlüğe itmektedir. Türk Medeni Kanununun (TMK) 175. maddesi açıktır, yoksulluğa düşen taraf, süresiz nafaka ister, kanun maddesi varken nafaka sürelidir diyemezsiniz. Sayın bakana sorarım; 10 günlük evliliğe 10 yıl ödenen ve evlenmediği müddetçe de ömür boyu ödenecek nafaka süresiz değil midir?”

Yok diyenler iyi baksın!

Süresiz nafaka ile ilgili yargı örnekleri de veren İlhan Ergincan, sözlerini şöyle sürdürdü: “32 yıldır nafaka ödeyen Taki Abinin ödediği nafakanın süreli olduğunu nasıl izah edeceksiniz? Bu örnekleri Sayın Bakanımız iyi incelesin. Bu insanların gözünün içine baka baka ‘süresiz nafaka yoktur’ nasıl dersiniz? Nafaka konusunda Ankara 5. Aile Mahkemesi Hakimi Şerafettin Şanver iki kere süreli karar vermiştir. Bu kararlar 2. Yargıtay Dairesi Başkanlığı tarafından geri çevrilmiştir. Gerekçe olarak da ‘TMK 175. maddesi var iken siz süreli karar veremezsiniz’ diyerek kararı bozmuştur. Süresiz nafaka vardır ve adaletsizlik devam etmektedir.”

 

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