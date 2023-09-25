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Spor İşte statü gereği oynayamayacak futbolcular! Forma giyemeyecekler açıklandı
Spor

İşte statü gereği oynayamayacak futbolcular! Forma giyemeyecekler açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-09-25 10:35:00 -
İşte statü gereği oynayamayacak futbolcular! Forma giyemeyecekler açıklandı

Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş hafta arasında erteleme maçına çıkacak. Merak edilen konu ise Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta statü gereği hangi futbolcular forma giyemeyeceği... Detaylar haberimizde....

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması planlanan Fenerbahçe-Başakşehir, İstanbulspor-Galatasaray ve Adana Demirspor-Beşiktaş maçları, temsilcilerimiz Avrupa maçları sebebiyle ertelenmişti... 

Öte yandan erteleme maçlarının oynanması planlanan tarihler sonrası (25-26-27 Ağustos) yapılan transferler, hafta arası oynanacak müsabakalarda forma giyemeyecek. 

GALATASARAY'DA 2 İSİM STATÜYE TAKILDI, GÖREV ALAMAYACAK 

Buna göre Galatasaray'ın yarın İstanbulspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacağı maçta iki futbolcusu görev alamayacak. 

Galatasaray'ın İstanbulspor maçının ilk tarihinden sonra kadrosuna kattığı Davinson Sanchez ve TanguyNdombele kritik müsabakada forma giyemeyecek. 
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BEŞİKTAŞ'TA 3 FUTBOLCU SÜRE ALAMAYACAK 

Beşiktaş'ta ise Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, Adana Demirspor deplasmanında yerini alamayacak. 

FENERBAHÇE'DE STATÜYE TAKILAN İSİM YOK: TÜM OYUNCULAR YARARLANACAK 

Fenerbahçe 27 Ağustos'ta oynanması planlanan Başakşehir maçı sonrası transfer yapmadığı için sakat ve cezalı futbolcular hariç tüm oyuncularından yararlanabilecek. 

Fenerbahçe son transferi Dominik Livakovic'in lisansını 25 Ağustos'ta çıkarmıştı. 

ADANA DEMİRSPOR'DA EKSİKLER ÇOK FAZLA... 

Adana Demirspor'da ise Beşiktaş maçının ilk tarihi sonrası transfer edilen Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, ArberZeneli, FlorentShehu, ShahrudinMahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş zorlu maçta forma giyemeyecek.Öte yandan Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli ve Ertaç Özbir de Beşiktaş'a karşı süre alamayacak.

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