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Gündem İşte solak ikiyüzlülüğü! Tarkan, milleti böyle uyutuyor
Gündem

İşte solak ikiyüzlülüğü! Tarkan, milleti böyle uyutuyor

Yılbaşına sayılı günler kala ünlü sanatçıların konser programları ve alacakları ücretler belli olmaya başladı. Bu sene yılbaşında Kıbrıs'ta sahneye çıkacak olan ve "megastar" denilerek pohpohlanan Tarkan, 9 milyon TL ile yine listenin başındaki isim oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 11:53:00 -
İşte solak ikiyüzlülüğü! Tarkan, milleti böyle uyutuyor

 

Yılbaşına sayılı günler kala ünlü sanatçıların konser programları ve alacakları ücretler belli olmaya başladı. Bu sene yılbaşında Kıbrıs'ta sahneye çıkacak olan ve "megastar" denilerek pohpohlanan Tarkan, 9 milyon TL ile yine listenin başındaki isim oldu. 

Kaz Dağları ile ilgili yapılan ‘doğa katliamı’ provokasyonuna destek veren, fakat daha sonra Kaz Dağları’ndan villa satın aldığının ortaya çıkmasıyla samimiyetsizliği gözler önüne serilen şarkıcı Tarkan'ın aldığı astronomik rakam, sol zihniyetin paraya olan düşkünlüğünü gözler önüne serdi. 

Tarkan’ın alacağı ücret, sözde megastarın sosyal medyadan Kaz Dağları ile ilgili yaptığı “Bu ne bitmek bilmeyen bir para ve güç hırsıdır. İnsan ülkesinin doğasını, tarihini, kültürünü rant uğruna bir kalemde nasıl satabilir böyle? Dünyanın neredeyse her yerinde durum aynı. Halkın oylarıyla bulundukları noktaya gelen yetkililer kendilerini o ülkenin sahibi sanıp istediklerini yapma hakkını kendilerinde nasıl buluyorlar?” paylaşımını bir kez daha akıllara getirdi. 

 

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Yorumlar

Ahmet Tunç

Yerli ve milli ikiyüzlüler istiyoruz. Abdülhamit kral çok iyiydi.Ana dikimiz Arapca egitim istiyoruz. Tarkan in kirbaclanmasini yerine Orhan Gencevay in geçmesini istiyoruz.

Ziyaretçi

Tarkan solak değil ki adından belli ne olduğu. Sadece tepki görmemek için solak gibi davranıyor.
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