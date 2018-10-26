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İşte Sinead O'Connor'ın Kelime-i Şehadet getirdiği anlar

İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Kelime-i Şehadet getirdiği anlar kameraya böyle yansıdı.

26 Ekim 2018 Cuma 20:47

İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

51 yaşında hidayeti bulan İrlandalı şarkıcı Müslüman olduktan sonra ezan da okudu. O'Connor'ın Kelime-i Şehadet getirdiği anların görüntüleri yayınlandı.

"Gurur duyuyorum"

Hristiyanlığı bırakarak İslam'a geçtiğini duyuran Sinead O'Connor, Şüheda Davitt ismini aldı.

"Her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç" diyen O'Connor, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 20:47
  1. Sinead O'Connor
  2. O'Connor'ın Kelime-i Şehadet getirdiği anlar
  3. Şüheda Davitt

YORUM YAZ

  • fikretfikret1 sa önce
    malesef dini kurandan değil yine gelenekçilerden öğrenmiş.
  • abdrhmnabdrhmn1 sa önce
    hayırlı olsun allah kabul etsin güzel insan şüheda
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