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Spor İşte şimdi Jesus fena tutuşacak!
Spor

İşte şimdi Jesus fena tutuşacak!

Şampiyonlar Ligi'ne erken havlu atan Fenerbahçe'de Kim sonrası Szalai'nin de gitmesinin an meselesi olması sonrası gözler Jorge Jesus'a çevrildi. Tüm tanıdıklarını kulübe toplayan Portekizli çalıştırıcı Sarı-Lacivertlilerin omurgası olan Kim ve Szalai sonrası ne yapacağı merakla bekleniyor...

Yeniakit Publisher
2022-07-30 16:10:00 -
İşte şimdi Jesus fena tutuşacak!

Şampiyonlar Ligi'ne erken havlu atan Fenerbahçe'de Kim sonrası Szalai'nin de gitmesinin an meselesi olması sonrası gözler Jorge Jesus'a çevrildi. Tüm tanıdıklarını kulübe toplayan Portekizli çalıştırıcı Sarı-Lacivertlilerin omurgası olan Kim ve Szalai sonrası ne yapacağı merakla bekleniyor...

Son olarak Dinamo Kiev'e karşı da oynadığı futbol ve attığı golle yıldızlaşan Macar stoperin gitmesi durumunda takıma yeni monte edilmek istenen Henrique, Peres isimlerinin nasıl bir uyum sağlayacağı ise büyük merak konusu.

Fenerbahçe'nin 1 numaralı stoperi Attila Szalai için Bundesliga'nın köklü ekibi Wolfsburg'dan itiraf geldi. Teknik direktör Niko Kovac, "Szalai'yi istiyoruz" dedi.

Kim Min-Jae'nin, yaklaşık 20 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olması ve Serdar Aziz'in beklenmedik sakatlığının ardından savunma hattına transfer yapmaya devam eden Fenerbahçe'de gözler Attila Szalai'ye çevrildi.

Takımın 1 numaralı stoperi konumundaki Szalai ile ilgili olarak Alman ekibi Wolfsburg'un hocası Niko Kovac'tan açıklama geldi.

Bu sezon başında yeşil-beyazlıların hocası olan Hırvat teknik adam, Macar oyuncu için gelen sorulara, "Evet, Szalai'yi istedik ve ilgimiz vardı. Kendisi Rapid Wien'de gelişti ve Almanca da konuşabiliyor. Ancak buraya transfer olmasının kolay olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

Kovac'ın, Szalai'yi ayrıntılı şekilde bilmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe, Szalai'yi Apollon Limassol'dan 2.2 milyon euroya transfer etmişti.

 

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