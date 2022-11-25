İşte şimdi hapı yuttun iftiracı Fincancı! Ne oldu, rengin soldu değil mi?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Fincancı hakkında 1 yıl 6 aydan 7,5 yıla kadar hapis istendi.
Terör örgütü PKK/YPG'nin yayın organında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kimyasal silah kullandığı iftirasını ortaya atan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Rasime Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Fincancı hakkında 1 yıl 6 aydan 7,5 yıla kadar hapis istendi.