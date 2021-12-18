  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İşte SİHA raporu! O ülkelerde bakın kaç "cesed"i var
Gündem

İşte SİHA raporu! O ülkelerde bakın kaç "cesed"i var

Türk savunma sanayiinin yüz akı olan Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının “leş raporu” ortaya çıktı. ANKA ve Bayraktar SİHA’lar tarafından kullanılan Roketsan MAM-L mühimmatı ile vurulan ana muharebe tankı sayısı 120’yi buldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 22:54:00 - 2021-12-18 23:58:53
İşte SİHA raporu! O ülkelerde bakın kaç "cesed"i var

 

Münübe Yılmaz

ANKA ve Bayraktar SİHA’lar tarafından kullanılan Roketsan MAM-L mühimmatı ile vurulan ana muharebe tankı sayısı 120’yi buldu. Türk savunma sanayiinin yüz akı olan ve bütün dünyanın övgüyle bahsettiği Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının “leş raporu” ortaya çıktı. 

Roketsan tarafından geliştirilen Mini Akıllı Mühimmat MAM-L ile senkronize olarak büyük bir başarı yakalayan Türk SİHA’larının, şu ana dek birçok tank, zırhlı araç, topçu atış ünitesi, hava savunma sistemi, cephanelik, lojistik unsur ve karargahı imha ettiği belirtildi. 

88’i Ermenilere, 31’i katil Esed rejimine ait

Uzun bir süredir Türkiye, Suriye, Irak, Libya ve Karabağ’da bulunan savaş alanlarında aktif olarak kullanılan Bayraktar SİHA’ların iki yılda ortadan kaldırdığı tank sayısı ise en az 120 olarak kayıtlara geçti. Bayraktar SİHA’ların Ermeni silahlı kuvvetlerinin 88, katil Esed rejiminin 31, darbeci Libya Ulusal Ordusu silahlı kuvvetlerinin de 1 tankını mezara gömdüğü ifade edildi.

Zırhlı hedeflere karşı yüksek etki gösteriyor 

Roketsan tarafından Lazer Güdümlü Anti-Tank Füzesi üzerinden geliştirilen MAM-L, zırhlı hedeflere karşı yüksek etki gösterebiliyor. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fikret

Evet geliyor gelmekte olan. Kılıçlaroğlu gibi lafta değil icraat a. Geleceğin lider ülkesi. Türkiye geliyor. Her şey güzel olacak. Bunlar onun yani geleceğin işareti. Milli güçlü devlet TÜRKİYE
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay