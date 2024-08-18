İşte şifresiz izleyebileceğiniz maçlar!

TV8,5, 17-18 Ağustos tarihlerinde Hollanda ve Belçika Ligi'nden dört karşılaşmayı şifresiz olarak yayınlayacak. Futbolseverler bu haftayı kaçırmasın!

Futbolseverlerin ilgisini çeken TV8,5 kanalı, 17-18 Ağustos tarihlerinde şifresiz olarak yayınlayacağı futbol maçlarının programını duyurdu. Hollanda Ligi ve Belçika Ligi'nde oynanacak dört karşılaşma, bu hafta sonu TV8,5 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak izleyicilerle buluşacak. Özellikle futbol tutkunları için kaçırılmayacak bu yayınlar, geniş bir izleyici kitlesi tarafından heyecanla takip edilecek.

Cumartesi günü saat 21:45'te Mechelen - Anderlecht maçıyla başlayan futbol şöleni, Pazar günü ise Heracles - PSV Eindhoven mücadelesiyle saat 13:15'te devam edecek. Günün ilerleyen saatlerinde ise PEC Zwolle - Feyenoord karşılaşması 15:30'da ve son olarak NAC Breda - Ajax maçı 17:45'te ekranlarda olacak. Bu hafta sonu TV8,5'ta futbolseverler için dopdolu bir program sunuluyor.