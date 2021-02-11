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Gündem İşte Saadet Partisi'nin başına getirileceği iddia edilen isim
Gündem

İşte Saadet Partisi'nin başına getirileceği iddia edilen isim

Gazeteci Hadi Özışık Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Saadet Partisi'ni kongreye götüreceğini ve Temel Karamollaoğlu'nun yerine ise Prof. Dr. Mete Gündogan'ı getirmeyi planladığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 01:31:00 -

Başkan Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk'e yaptığı ziyaret sonrası Saadet Partisi'nin içerisinde olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Hadi Özışık, Habertürk'te Saadet Partisi'nde başkan değişikliğine ilişkin ortaya çok çarpıcı bir iddia attı. Özışık "Oğuzhan Asiltürk'ün Saadet Partisi'ni kongreye götüreceği yönünde bana bir bilgi geldi. Bu durum Saadet Partisi'nde bir başkan değişikliği anlamına gelebilir. Temel Karamollaoğlu'nun yerine ise Prof. Dr. Mete Gündogan'ı getirmeyi planlıyorlar. Kesin olmamakla birlikte yüksek sesle duyurulan bir ifade." dedi.

Karamollaoğlu'nun yerine Mete Gündoğan

Özışık, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yerine ise Necmettin Erbakan'ın 25 yıl danışmanlığını yapan Prof. Dr. Mete Gündoğan'ı getirmek istediklerini açıkladı.

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