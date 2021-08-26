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Spor İşte Ronaldo'nun yeni takımı!
Spor

İşte Ronaldo'nun yeni takımı!

Juventus'tan ayrılmak isteyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, İngiliz kulübü Manchester City ile anlaştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 17:09:00 -
İşte Ronaldo'nun yeni takımı!

İspanyol AS Gazetesi'nin son dakika haberine göre; Manchester City, Cristiano Ronaldo ve menajeri Jorge Mendes'i ile anlaşırken Juventus ile görüşmelerini sürdürüyor.

Manchester City, Ronaldo transferi için Sterling'i Juventus'a göndermeyi önerirken, İtalyan ekibi ise Gabriel Jesus'u kadrosuna katmak istiyor.

Ronaldo'nun İngiliz kulübüyle yıllık net 15 milyon eurodan 2023'e kadar bir anlaşma yaptığı belirtildi.

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