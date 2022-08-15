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Spor İşte Ronaldo'nun yeni durağı...
Spor

İşte Ronaldo'nun yeni durağı...

Sosyal medyada Cristiano Ronaldo çılgınlığı yaşanıyor. Dünyanın en ünlü futbol sitelerinden biri olan Transfermarkt, Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye gelme ihtimali olduğunu yazınca ortalık karıştı. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli taraftarlar Ronaldo'nun Instagram hesabını ''Come To Fenerbahçe'' cümlesiyle doldurdu. Fakat Ronaldo'nun yeni adresi tüm dünyayı şoke etti. Yıldız oyuncunun yeni durağının Amerika olacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 18:46:00 -
İşte Ronaldo'nun yeni durağı...

Sosyal medyada Cristiano Ronaldo çılgınlığı yaşanıyor. Dünyanın en ünlü futbol sitelerinden biri olan Transfermarkt, Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye gelme ihtimali olduğunu yazınca ortalık karıştı. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli taraftarlar Ronaldo'nun Instagram hesabını ''Come To Fenerbahçe'' cümlesiyle doldurdu. Fakat Ronaldo'nun yeni adresi tüm dünyayı şoke etti. Yıldız oyuncunun yeni durağının Amerika olacağı iddia edildi. 

Haftalardır Cristiano Ronaldo ile yatıp kalkan Fenerbahçe taraftarını üzen haber geldi. Manchester United'da kalmak istemeyen ve menajeri tarafından diğer takımlarına önerilen Ronaldo, istediği hiçbir takımdan olumlu dönüş alamayınca rotasını değiştirdi.

Fenerbahçe taraftarı, Transfermarkt'ın Ronaldo'nun sarı-lacivertli takıma gelme ihtimalini yazmasıyla birlikte Twitter adeta karışmıştı. Hızını alamayan Fenerbahçe taraftarı Ronaldo'nun Instagram hesabına hücum etmiş ve binlerce yorum atmıştı. Ronaldo'dan gelen son haberler Türk taraftarların moralini bir hayli bozdu...

Menajerinin Inter ve Milan'a önerdiği Ronaldo için İtalyan devleri yaşlı olduğunu gerekçe göstererek bu teklifi reddetti. Avrupa'nın neredeyse tüm kulüpleri tarafından reddedilen Ronaldo da rotasını Amerika kıtasına kırdı. MLS ekiplerinden Inter Miami ile adı anılan Ronaldo'nun transfer sezonu bitmeden imza atacağı iddia edildi.

 

 

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