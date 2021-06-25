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Spor İşte Ronaldo'nun idolü! İlk kez açıkladı
Spor

İşte Ronaldo'nun idolü! İlk kez açıkladı

Portekiz'in yıldız ismi Cristiano Ronaldo, milli formayla en çok gol atan oyuncu rekoruna ortak olduğu için kendisini tebrik eden İranlı eski futbolcu Ali Daei'ye sosyal medyadan cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 09:40:00 -
İşte Ronaldo'nun idolü! İlk kez açıkladı

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, sosyal medya üzerinden, milli formayla en çok gol atan oyuncu rekoruna ortak olduğu için kendisini tebrik eden İranlı eski futbolcu Ali Daei'ye cevap verdi.

Ali Daei Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Portekiz formasıyla 109 gole ulaşan Ronaldo'nun kendisini yakaladığını belirterek, "Uluslararası rekoru kırmanın bir gol uzağında olan Cristiano'yu tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ronaldo'yu "futbolun büyük şampiyonu" ve "hümanist" olarak niteleyen 52 yaşındaki Daei, "Bu olağanüstü başarı Ronaldo'ya ait olacağından dolayı onurluyum" değerlendirmesinde bulundu.

Ronaldo yanıt verdi

Sosyal medyadan Daei'ye cevap veren Ronaldo ise "Gerçek şampiyonlar sonsuza dek şampiyon kalır. Senin gibi büyük bir idolden böyle güzel sözler duyduğum için oldukça gururluyum" yorumunu yaptı.

36 yaşındaki yıldız futbolcu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) Fransa maçında Portekiz formasıyla 109. golünü atmış ve Ali Daei'nin rekorunu egale etmişti. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerindeki toplam gol sayısını 21'e çıkaran Ronaldo, eski Alman futbolcu Miroslav Klose'yi geçerek bu turnuvalarda en çok gol atan oyuncu da olmuştu.

KAYNAK: AA

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