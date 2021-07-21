İşte PSV-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Aslan, sezonu Avrupa kupası müsabakasıyla açıyor. Galatasaray ilk resmi maçını bugün Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV deplasmanında oynayacak. Galatasaray, Hollanda'daki mücadeleye tedavisi devam eden Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra henüz lisansı çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı açıklanan iki futbolcudan yoksun çıkacak. Kadroda Taylan, Emre Akbaba, Yedlin, Omar, Jimmy, Oğulcan ve Diagne yer almadı.

Falcao da kadroda

Aslan'ın Kolombiyalı forveti Falcao, PSV maçının kadrosuna alındı. Ancak teklif gelmesi halinde tecrübeli forvetle yollar ayrılacak. Yönetim, gelebilecek tekliflerde her türlü kolaylığı yapacak.