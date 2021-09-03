İşte Pjanic transferinin arkasındaki isim

Beşiktaş 'ın eski oyuncusu Dusko Tosic, yakın arkadaşı Miralem Pjanic'in transferinde rol oynayan isimlerin başında oldu. Tosic, hem Beşiktaş'a hem de Pjanic için tüm aşamalarda yardımcı olurken TFF Lisans işlemleri sırasında da yardımcı olmak için Pjanic'in yanında oldu.

"Beşiktaş'a yardım ettim"

Lisans işlemlerinin ardından A Spor'un canlı yayınına çok kısa konuşan Tosic, "Pjanic arkadaşım ve bu transferde Beşiktaş'a yardım ettim. Umarım iyi oynar." ifadelerini kullandı.