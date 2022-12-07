İşte örnek tavır! ABD’nin LGBT elçisi çöplüğüne gönderildi...

Geçtiğimiz gün zinayı yasa kapsamına alarak evlilik dışı ilişkiyi yasaklayıp, cezai yaptırım uygulanacağını duyuran Endonezya'dan ABD'ye LGBT tokadı geldi.

ABD LGBT elçisi Jessica Stern'in, Endonezya'ya yapacağı gezi için iptal kararı alındı.

İslami gruplar itiraz etti

Karar, Endoezya’nın en etkili İslami grubunun ziyarete itiraz etmesi üzerine gerçekleşti. ABD'nin LGBT elçisi Jessica Stern, Güneydoğu Asya gezisi kapsamında önümüzdeki hafta Endonezya'yı ziyaret edecekti. Endonezya Ulema Konseyi Cuma günü yaptığı açıklamada, ziyaretin ülkenin dini ve kültürel değerlerine zarar vereceğini söyledi. Konsey, “Dindar ve medeni bir millet olarak bize misafire hürmet etmemiz emredildi. Ancak buraya geliş amacı milletimizin din ve kültürünün asil değerlerini bozmak olan misafirleri de kabul edemeyiz” açıklamasını yaptı.

Konseyin genellikle sigara ve yogaya karşı kararlar da dahil olmak üzere fetvalar yayınladığı, yasal olarak bağlayıcı olmasa da, pek çok sadık Müslüman’ın bu tür hükümlere uyduğu belirtiliyor.

ABD Büyükelçisi Sung Kim, LGBT'lilerin "insan hakları" konusunda diyaloğu sürdürmeyi umduğunu, ancak Endonezya hükümetindeki muhataplarıyla görüştükten sonra, Özel Elçi Stern'ün Endonezya ziyaretini iptal etmeye karar verdiklerini belirtti.

Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi olan Endonezya, muhafazakar Aceh eyaleti dışında LGBT’yi yasaklamıyor. Ancak, bu yılın başlarında, Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin, Müslüman öğretmenlerin katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada LGBT faaliyetinin sapkın bir cinsel davranış olduğunu söylemişti.