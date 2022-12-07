  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rakamlarla cevap! Tevfik Göksu İmamoğlu’nun maskesini indirdi

Semt pazarları mı süper marketler mi? Neredeyse yarı yarıya daha ucuz!

Ukrayna-Rusya savaşının en korkunç görüntüsü! O anlar kaydedildi! Kanınız donacak

Engelli çocukla dalga geçti, babasını da kafasına odunla vurup öldürdü

Bursa'da 400 metrekarelik alanda yapıyor! Paraya para demiyor! Her yerden sipariş yağıyor

Yüzyıllardır aranıyordu! Ağrı Dağı'nda heyecanlandıran haber geldi... Dünyanın gözü bir anda buraya çevrildi

Aralarında Türkiye var mı? Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı

Sahte diploma dolandırıcılığı yapan şebekeye ulaşıldı! Tıp fakültesi 40 bin TL, hukuk...

24 trilyon dolarlık dev hazine! Topraktan petrol, altın, elmas ve bakır fışkırıyor

Gabar Dağı'nda petrol bulundu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Dünya İşte örnek tavır! ABD’nin LGBT elçisi çöplüğüne gönderildi...
Dünya

İşte örnek tavır! ABD’nin LGBT elçisi çöplüğüne gönderildi...

ABD'nin LGBT elçisi Jessica Stern'in Endonezya ziyareti, ülkedeki İslam gruplarının itirazları sonrasında reddedildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 17:19:00 - 2022-12-07 17:32:36
İşte örnek tavır! ABD’nin LGBT elçisi çöplüğüne gönderildi...

Geçtiğimiz gün zinayı yasa kapsamına alarak evlilik dışı ilişkiyi yasaklayıp, cezai yaptırım uygulanacağını duyuran Endonezya'dan ABD'ye LGBT tokadı geldi.

ABD LGBT elçisi Jessica Stern'in, Endonezya'ya yapacağı gezi için iptal kararı alındı.

İslami gruplar itiraz etti

Karar, Endoezya’nın en etkili İslami grubunun ziyarete itiraz etmesi üzerine gerçekleşti. ABD'nin LGBT elçisi Jessica Stern, Güneydoğu Asya gezisi kapsamında önümüzdeki hafta Endonezya'yı ziyaret edecekti. Endonezya Ulema Konseyi Cuma günü yaptığı açıklamada, ziyaretin ülkenin dini ve kültürel değerlerine zarar vereceğini söyledi. Konsey, “Dindar ve medeni bir millet olarak bize misafire hürmet etmemiz emredildi. Ancak buraya geliş amacı milletimizin din ve kültürünün asil değerlerini bozmak olan misafirleri de kabul edemeyiz” açıklamasını yaptı.

Konseyin genellikle sigara ve yogaya karşı kararlar da dahil olmak üzere fetvalar yayınladığı, yasal olarak bağlayıcı olmasa da, pek çok sadık Müslüman’ın bu tür hükümlere uyduğu belirtiliyor.

ABD Büyükelçisi Sung Kim, LGBT'lilerin "insan hakları" konusunda diyaloğu sürdürmeyi umduğunu, ancak Endonezya hükümetindeki muhataplarıyla görüştükten sonra, Özel Elçi Stern'ün Endonezya ziyaretini iptal etmeye karar verdiklerini belirtti.

Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi olan Endonezya, muhafazakar Aceh eyaleti dışında LGBT’yi yasaklamıyor. Ancak, bu yılın başlarında, Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin, Müslüman öğretmenlerin katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada LGBT faaliyetinin sapkın bir cinsel davranış olduğunu söylemişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23