İşte o talihlinin TOGG açıklamaları! Büyük gurur kaynağı...

Samsun’da yerli ve milli otomobil TOGG’u almak için başvuran ve almaya hak kazanan Halil Hakan Koç (49), “Yerli ve milli otomobilimizi kullanacağım için çok heyecanlı ve mutluyum” dedi.

Yerli ve milli otomobil TOGG’u satın almak için 16-27 Mart tarihleri arasında ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişiden 20 bini çekilen kura sonucu belirlendi. Samsun’da da TOGG’un C-SUV T10X’in uzun menzilli otomobilini almak için başvuran talihli Halil Hakan Koç, Türkiye’deki yerli otomobil almaya hak kazanan '2444' numaralı kişi oldu. Yerli otomobili kullanmak için sabırsızlanan Koç, yakın zamanda sürmeye başlayacağı elektrikli otomobili Samsun’da sergilendiği meydanda bir kez daha inceleyerek, duygularını paylaştı.

“Yerli ve milli otomobilimizi kullanacağım için çok heyecanlı ve mutluyum”

Heyecan, gurur ve mutluluğu bir arada yaşadığını ifade eden gayrimenkul işiyle uğraşan talihli Halil Hakan Koç, “Mutluyum. Yerli otomobilimizin bana çıkması gurur verici bir durum. Çok heyecanlıyım. Yerli ve milli otomobilimizi kullanacağım. TOGG, Samsun’da sergilenmeye başladığında gelip incelemiştik. Geçen hafta arabayı almak için başvurduk ve ‘inşallah çıkar’ dedik. Rabbim nasip eyledi ve otomobilin çıktığı talihliler arasında yer aldım. Rabbim yerli otomobilimizi kazasız, belasız sürmeyi tüm milletimize nasip etsin” diye konuştu.

Otomobilin kendisine çıktığını duyan çevresinin de çok mutlu olduğunu ifade eden Koç, “Dün otomobilin bana çıktığını duyunca çok sevindik. Bana arabanın çıktığını ortağım haber verdi. Çevremde de yine TOGG için başvuranlar olmuştu. Bana otomobilin çıktığını duyanlar tebrik yağmuruna tuttu. Rabbim, otomobil çıkmayan arkadaşlarımıza da nasip etsin. Otomobilin ne zaman teslim edileceğine dair fabrikadan bilgilendirme mesajları tarafımıza iletilecek. Ondan sonra da Samsun sokaklarında gezeceğiz. Ben ‘oltu siyahı’ rengini tercih ettim” şeklinde konuştu.

2444. sıradan asil listede yer alan Koç, arabanın içerisinde de incelemelerde bulunurken, elektronik olarak sınıfının liderleri arasında yer alan otomobilde en beğendiği özelliğin konsol ve bilgisayar desteği olduğunu sözlerine ekledi.







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