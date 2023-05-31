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Spor İşte o takım! Fatih Terim hakkında bomba iddia
Spor

İşte o takım! Fatih Terim hakkında bomba iddia

Yeniakit Publisher
2023-05-31 12:50:00 -
İşte o takım! Fatih Terim hakkında bomba iddia

Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in teknik direktör adayları arasında Terim'in de yer aldığı öne sürüldü.

Galatasaray'dan ayrıldığından bu yana herhangi bir takım çalıştırmayan Fatih Terim'le ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

İtalyan basınından Sport Italia'nın aktardığı habere göre Terim, Al Hilal'in teknik direktör adayları arasında... Bir süre önce ailevi nedenlerden dolayı ülkesine dönmek zorunda kalan Ramon Diaz'ın yerine hoca arayışında olan Suudi Arabistan temsilcisi, adaylarını belirledi.

Habere göre Al Hilal, yeni sezon için listesine Fatih Terim ve Brezilyalı antrenör Tite'yi ekledi.

Terim'in kararının ne yönde olacağı henüz bilinmiyor.
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