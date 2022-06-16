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Gündem İşte o şiir! Murat Ongun fena alay konusu oldu
Gündem

İşte o şiir! Murat Ongun fena alay konusu oldu

İBB Sözcülüğü görevinin kaldırılmasıyla kızağa çekilerek gözlerden kaybolan Murat Ongun sosyal medyada da alay konusu oldu. Ongun için yazılan şiir binlerce paylaşım aldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 12:51:00 -

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözcülüğünü yapan Murat Ongun, İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine gazeteci Nagehan Alçı'yı da davet etmesi üzerine yapılan eleştirilere tepki göstermişti.

Murat Ongun, Nagehan Alçı'nın gezide yer almasına gösterilen tepkilere yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"Nagehan Alçı çok seviliyor oralarda. Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır."

Sözcülük görevi kaldırıldı

Yaptığı açıklamalarla tepki çeken Murat Ongun'un İBB sözcülüğü biriminin kaldırıldığı açıklanmıştı. Ongun'un görevden alınmasının ardından sosyal medyada bir şiir yayına girdi. Şiirde Murat Ongun'un alay konusu oldu.

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