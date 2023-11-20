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Dünya İşte o devletler! İsrail televizyonunda 2 ülkeye tehdit
Dünya

İşte o devletler! İsrail televizyonunda 2 ülkeye tehdit

Yeniakit Publisher
2023-11-20 16:13:00 -

İsrail Gazze katliamına 7 Ekim'den bu yana devam ederken Netanyahu destekçisi bir kanalda sunucunun sarf ettiği insanlık dışı sözler isyan ettirdi. Sunucu Shay Golden, 'Filistin'e özgürlük' yazmaya devam edin, ağlamaya devam edin. Sizi yok edeceğiz, yok. Bu videoyu bütün aile ve arkadaşlarınıza gösterin, gösterin ki başınıza neler geleceğini öğrenin.' ifadeleriyle açık açık soykırım çağrısında bulundu.

Terörist İsrail 7 Ekim'de başladığı Gazze katliamına aralıksız devam ediyor. Hamas bahanesiyle Gazze işgali planını devreye sokan İsrail, Filistin halkına karşı açık açık soykırım yürütüyor. Filistin halkına yönelik saldırıları meşru kılan Netanyahu hükümeti, bir yandan da ülke medyası aracılığıyla nefret söylemine ön ayak oluyor.

Son olarak İsrail kanalında bir sunucunun sözleri, insanlık sınırının nasıl aşıldığını gözler önüne serdi. Netanyahu destekçisi olarak bilinen Channel 14 ekranında bir skandal yaşandı.

CANLI YAYINDA İĞRENÇ SÖZLER

İzleyicilerinin büyük bir çoğunluğunun aşırı sağcı olmasıyla bilinen Channel 14 kanalında canlı yayında akılalmaz sözler sarfedildi. Sunucu Shay Golden canlı yayında tam 73 saniye boyunca tehditler savurdu. Golden, "Bunu size her zaman söylüyorum, geliyoruz, geliyoruz. Gazze'ye geliyoruz" ifadelerini kullandı.

LÜBNAN VE İRAN DA HEDEFTE
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Tehditlerine, "Lübnan'a geleceğiz, İran'a geleceğiz her yere geleceğiz. Bu dediklerimi not edin, ne kadar insan öldüreceğimizi hayal edebiliyor musunuz? Her bir İsrail vatandaşı için Ne kadarınızı kılıçtan geçireceğimizi hayal edebiliyor musunuz?" diyerek devam eden Golden, insanlık dışı ifadeler kullandı.

"HEPİNİZİ YOK EDECEĞİZ"

Golden, "Arap tarihinde böyle bir şeye şahit olmadınız. Bilmiyorsanız söyledim, neyin geleceğine dair sizi uyardım. Farkında olmadığınız için sizi uyarıyorum. Bu dediklerim yaklaşıyor, hayal edemeyeceğiniz bir ölü sayısı göreceksiniz. Bütün dünyayı boykot etmemiz gerekse bile, ABD ile savaşmamız gerekse bile buna hazırlıklıyız. İstediğiniz kadar destek arayın, isterseniz Tanrı ile görüşün fark etmez. Sosyal medyada size iyi eğlenceler, 'Filistin'e özgürlük' yazmaya devam edin, ağlamaya devam edin. Sizi yok edeceğiz, yok. Bu videoyu bütün aile ve arkadaşlarınıza gösterin, gösterin ki başınıza neler geleceğini öğrenin" ifadeleriyle açık açık soykırım çağrısında bulundu.

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