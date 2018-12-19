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İşte nafaka terörünün acı gerçekleri

Avukat Özgecan Sırma “Nafakasını ödeyemediği için para cezasının hapse çevrilmesi kaldırılmalıdır. Hapisten çıktınız biriken nafakayı ödeyemediğinizde tekrar hapse giriyorsunuz.Bu erkeklerin sonraki eşleri, anneleri, kız kardeşleri, evlatlarının ortak olduğu bir dert oluyor. Aynı zamanda yeni bir ailenin kurulmasına da engel oluyor” dedi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 10:34

Adalet Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın süresiz nafaka sorununun çözümü için yaptıkları ortak çalışmadan hâlâ bir sonuç çıkmazken, avukat Özgecan Sırma, nafaka konusunda toplumsal zeminin hazır olduğunu belirterek, süresiz nafaka zulmünden kurtulmak için ivedilikle kanun değişikliğinin yapılması gerektiğini söyledi.

“Aile bakanlığı işin içinde olsa böyle tartışmalar olmazdı”

Nafaka konusunun hassas bir konu olduğunu söyleyen avukat Özgecan Sırma, “Siyasi arenada başka çıkarlar doğrultusunda kullanılmaması gereken siyasi partilerin hassas, eş değerle yaklaşması gereken bir konu. Kadını, aileyi ve erkeği, çocuğu korumak adına Aile Bakanlığı işin içinde olsaydı şu an bu tartışmalar olmamış olacaktı. Buradaki temel çözüm önerisi öncelikle bir süreyle sınırlandırılması. Kadının asgari ücretle çalışmasını yoksulluğu ortadan kaldıran bir değer olarak görmüyor. Bunun karşılığında erkeklerin asgari ücretle çalışması nafaka yükümlüsü olmaması adına yeterli olmuyor” diye konuştu.

İnsanları kaosa sürükleyen bir sistem!

Ekonomik zorluk çeken biri kadına nafakasını ödemediği için hapis cezasına çarptırılıyor” diyen Sırma, “Bu sadece belli başlı sebeplerle evliliğini yürütememe kararı almış iki insandan erkek tarafının cezalandırılması söz konusu. Rakamlar düşük gibi görünse de bir TL bile olsa yeri geldiği zaman çok değerli olabiliyor. Benim şahsi kanaatim nafakasını ödeyemediği için çevrilen hapis cezaları kaldırılmalıdır. Nasıl çek, senet gibi konularda hapis cezası yoksa parası olmadığı için nafakasını ödeyemeyen insanları hapse koymak hak ve vicdandan yana bir tavır olmaz. Hapisten çıktınız biriken nafakayı ödeyemediğiniz de tekrar hapse giriyorsunuz. Bu şekilde üç, dört defa mağdur olan insanlar var. Bunu sadece erkek ekseninde düşünmemek lazım. Bu erkeklerin ikinci eşleri, anneleri, kız kardeşleri, evlatlarının ortak olduğu bir dert oluyor. Aynı zamanda yeni bir ailenin kurulmasına da engel oluyor. İnsanları kaosa sürükleyen, şiddeti doğuran bir sistem” şeklinde konuştu.

“Nafaka almak için kayıt dışı çalışıyorlar”

Sırma, nafaka konusunda siyasetçilerin gerekli adımları atması gerektiğini belirterek, “Artık mağdur olan insanlardan bahsetmek çok yersiz oluyor. Artık işin TBMM ve bakanlık kısmına geçmeliyiz. Artık bu konu siyasi görüşe bakmaksızın yer verilen bir konuysa buna bir an önce bir çare bulunması gerekiyor. Kadınlar nafaka aldıkları için çoğu zaman çalışmamayı tercih ediyor. Dolayısıyla kadının işgücüne katılmasının önünde bir engel bu kanunlar. Ya da kadınlar sırf nafaka kesilmesin diye sigortasız çalışıyor veya sigortasını eksik gösteriyorlar ki nafakaları kesilmesin. Türk ekonomisi kadının istihdamda yer almasını aynı süreçte kadının bağımsız bir hayata kendi ayakları üzerinde duran bir hayata atılmaları için büyük destekler sağlıyor. Bu yasalar kadını korumuyor. Kadına şiddeti önlemiyor” ifadelerini kullandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 10:34
  1. Adalet Bakanlığı
  2. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  3. süresiz nafaka
  4. avukat Özgecan Sırma
  5. Aile Bakanlığı
  6. TBMM

YORUM YAZ

  • AilemAilem10 dk önce
    Bu aile düşmanı yasanın yanlıslığı ortada zaten. Belkide, Aileyi korumakla sorumlu olanların vede diğer tüm yetkililerin neden tepkisiz olduğunu düşünmek lazım. Toplumun geleceği olan aileye zarar vermek, vatansever insanların yapacağı iş değil.
  • HasanHasan15 dk önce
    Ne zaman cikacak bu yasa.
  • Ekolay71Ekolay7131 dk önce
    Onlarca kez söyledik.binlerce insan muzdarip.aile bakanı başını kuma gömmüş ısrarla inat ediyor.bundan sonra düzeltseniz bile birazda biz ısrarla inat edip sandıkta gerekeni yapacağız.
  • V. AltunV. Altun1 sa önce
    Feminizm islam ve aile düşmanı bir yapıdır, 6284 projesirİstanbul sözleşmesi rezaletttir, müslüman olmayan ülkeler bile bunu red etmişken aile yapısına zarar verdiği gerekçesi ile bizim idarecilerimiz ise ilk imza sahibi oldular. Neden?Hangi dayatma ile?.Hangi zihniyet ve akıl ile?
  • Darbe bükücü Darbe bükücü 1 sa önce
    Bu nafaka kanunu öyle yada böyle çıkacak fakat birileri ayak diretiyor...
  • ErsinErsin1 sa önce
    Sayın ülkeyi yönetenler siz uzay da mı yaşıyorsunuz. Bu nebiçim kanun bu nabiçim yasa Allah aşkına ne olmasını istiyorsunuz. Serefsizler gibi gidip sayunup ta mı dile getirelim bu husuları. Adam evlenmiş 25 yaşına girmiş 10 yıl önceki olaydan dolayı ceza evine atılmış 3 çocuk bir eş perişan. Bu ne ya uyanın artık uyanın lutfen. Allah bunun hesabını sorar sizden. Size oy verdiğimiz için bizden de tabiki.Evden uzaklaştırma da ne demek olmuyorsa ayırın 1 yıl nafaka o da en fazla yeter artık lutfen artık el atın bu işe Vebal büyüyor.
  • Hasan KamrolHasan Kamrol1 sa önce
    Evlenmeyin o zaman 15 yasindaki kiz cocuklariyla... bekleyin buyusunler herkes ne istedigine karar versin ondan sonra evlenin. her zamanki gibi ulke olarak nedeni degil sonucu degistirmeye calisioruz. hic dusunuyormusunuz bosandiktan sonra kadinlarin hali ne oluyor? burada boyle atip tutanlarin kaci bosanmis bir kadinla evlenir yada cocugunun evlenmesini ister? bosanmis olan erkekse sorun yok ama...
  • Eğrisi DoğrusuEğrisi Doğrusu1 sa önce
    İçler acısı bir durum. Feministler Ak parti üzerinden sapıklıklarını hayata geçiriyorlar. Aile içindeki kavgayı ŞİDDET kelimesi ile tanımlamak başka bir facia. Şiddet kelimesini kullanmak aile birliği için ağır bir kavramdır. Birkaç manyak sosyolog veya psikolog araştırma yapacak istatistik tutacak diye Aileler denek olmamalıdır.
  • Ahmet SancakAhmet Sancak1 sa önce
    Devlet yetkilileri sözde aile bakanlığı neden hala bu haberlere kulak tıkıyor.İnşallah günün birinde sizin de başınıza gelir.
  • şenay doğanşenay doğan1 sa önce
    HARAMDA ŞİFA YOKTUR allaha emanet olun
  • ANADOLUANADOLU1 sa önce
    Ben inanıyorum.Birgün kendimize döneceğiz.O zaman gerçekten eğilmeyeceğiz.DİK duracağız.

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