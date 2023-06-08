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Dünya İşte Müslümanın farkı! Hindistanlı Müslümanlar dünyaya insanlık dersi verdi
Dünya

İşte Müslümanın farkı! Hindistanlı Müslümanlar dünyaya insanlık dersi verdi

Yeniakit Publisher
2023-06-08 23:55:00 - 2023-06-09 00:41:25

Hindistanlı Müslümanlar tren kazasının yaşandığı Hindistan'da, şiddet gördükleri Hindulara yardım kampanyası başlatarak dünyaya insanlık dersi verdi.

Hindistan'ın doğusunda meydana gelen korkunç tren kazasında en az 288 kişi Hindu hayatını kaybetti.

Hindistan’da Hindular tarafından ötekileştirilen ve sürekli şiddete maruz kalan Müslümanlar, ülkede yaşanan büyük tren kazası sonrası mağdur olan Hindulara yardım kampanyası başlattı.

Hindistanlı Müslümanların Hindulara yardım eli uzatması insanlık dersi olarak yorumlandı.

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