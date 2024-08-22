İşte muhteşem özellikleri! PİRİREİS koptu geliyor

PİRİREİS denizaltısı 24 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenecek törenle hizmete girecek. Bu bağlamda Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre 24 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni düzenlenmesi planlanıyor.

Tören kapsamında:

PİRİREİS Denizaltısı hizmete girecek,

HIZIRREİS Denizaltısı Bayrak Çekme ve Seyir Deneyimlerine başlayacak,

MURATREİS Denizaltısı Havuz Donatım Faaliyetlerine başlayacak,

YAKIT 2-3-4 Akaryakıt Gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3000 Tonluk Denizaltı Havuzu hizmete girecek.

Uluslararası literatürde Type-214TN (Turkish Navy) olarak geçen denizaltılar ilk olarak Cerbe Sınıfı olarak adlandırılmışlardır. Revizyon sürecinden sonra bugünkü adı olan REİS Sınıfı olarak adlandırılmaya başlanmışlardır. Havadan bağımsız tahrik sistemine (AIP) sahip 6 adet Yeni Tip denizaltının azami yerli katkı ile Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda inşa edilerek tedarik edilmesi amaçlanmaktadır. REİS sınıfı denizaltı tedarik projesi Haziran 2005 tarihli Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararıyla başlatılmıştır.



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Sınıfının ilk denizaltısı olan TCG PİRİREİS (S-330) denizaltısının havuza indirilmesi 22 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bir törenle gerçekleştirilmişti. TCG PİRİREİS denizaltısının havuzda donatım faaliyetleri devam etti ve denizaltı sırasıyla Fabrika Kabul (FAT), Liman Kabul (HAT) ve Deniz Kabul (SAT) Testlerini tamamladı.

Reis Sınıfı Denizaltı Teknik Özellikleri

Uzunluk: 67,6 m (standart denizaltılardan yaklaşık 3 m daha uzun)

Tekne diş çapı: 6,3 mil

Yükseklik: 13,1 m (periskoplar hariç)

Su altı (dalış durumda) deplasman: 2.013 ton

Hız (satıhta): 10+ knot

Hız (dalış durumda): 20+ knot

Mürettebat: 27

Kaynak: DefenceTurk