İşte mezunu en hızlı iş bulan bölüm

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı “Yükseköğrenim İstihdam Göstergeleri” raporuna göre, lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu bölümler arasında dil ve konuşma terapisi ilk sırada yer aldı. İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans bölümü 2,4 ay ile dil ve konuşma terapisi olurken, onu 4 ay ile özel eğitim öğretmenliği, 4,2 ay ile tıp, 6 ay ile eczacılık ve 6.8 ay ile ebelik takip etti. Bu durumu değerlendiren İstinye Üniversitesi (İSÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ceylan, şu açıklamalarda bulundu:

“Yetersiz iletişime bağlı problemlerin engellenmesini amaçlıyor”

Bölüm hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Ceylan, şöyle konuştu: “Dil ve konuşma bozuklukları alanında terapi mesleği kanunla yasal zeminde sağlık meslek mensubu olarak tanımlanmıştır. Kanuni düzenleme ardından ülkemizde ilk olarak 2012 yılında açılan bu lisans programlarından mezun olanlar Dil ve Konuşma Terapisti (DKT) unvanı almaya hak kazanıyor. Dil ve Konuşma Terapisti; ses bozuklukları, yutma bozuklukları, dil bozuklukları, afazi, gecikmiş konuşma, motor konuşma bozuklukları, kekemelik, hızlı bozuk konuşma, sesletim sorunları, dudak damak yarığı gibi problemlere dayalı dil ve konuşma problemleri olan bireylere; tanı/değerlendirme, terapi, danışmanlık hizmeti vermek, farklı nedenlerle oluşan yetersiz iletişime bağlı problemlerin engellenmesi veya en aza indirilmesini amaçlayan meslek grubu olarak tanımlanabilir.”

“Bölüm mezunlarının bireysel hem kurumsal çalışma olanakları oldukça fazla”

İSÜ Dr. Öğr. Üyesi Ceylan, bu bölüm mezunlarının iş olanaklarıyla ilgili ise şu bilgileri verdi: “Lisan programlarından mezun olanlar kariyerlerine; devlet hastaneleri, özel hastaneler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve kişisel özel eğitim kurslarında devam edebilecekleri gibi ulusal ve uluslararası üniversitelerde akademik kariyerlerine de devam edebiliyorlar. Bu açıdan bakıldığında hem bireysel hem kurumsal çalışma olanaklarının oldukça fazla olması nedeniyle, TÜİK Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri 2022 raporuna göre, lisans mezunlarının istihdam oranı 2021 yılında yüzde 71,1 iken 2022 yılında yüzde 71,7 olarak artış gösterdiği ve ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans bölümü 2-4 ay ile ‘dil ve konuşma terapisi’ bölüm mezunlarının olduğu görülüyor.”