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Ekonomi İşte Merkez Bankasının kararına altının tepkisi
Ekonomi

İşte Merkez Bankasının kararına altının tepkisi

Merkez Bankasının sürpriz kararının ardından altın fiyatları uçuşa geçti.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 16:41:00 -
İşte Merkez Bankasının kararına altının tepkisi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararını vermesinin ardından altın fiyatları yükselişe geçti.

Dolara eş değer yükselen altında rekor kırıldı. Karar öncesi 481 lira seviyesinde bulunan gram altın, kararla beraber 10 lira birden yükseldi.

Altının gram fiyatının 491 lira ile tarihin en yüksek seviyesine çıktığı, gram altının 488 liradan alıcı bulduğu belirtildi.

Altın fiyatları

Gram altın

Alış Fiyatı: 480,11 TRY Satış Fiyatı: 481,96 TRY

Çeyrek altın:

Alış Fiyatı: 780,20 TRY Satış Fiyatı: 788,00 TRY

Yarım altın:

Alış Fiyatı: 1.560,10 TRY Satış Fiyatı: 1.575,70 TRY

Tam altın:

Alış Fiyatı: 3.120,10 TRY Satış Fiyatı: 3.139,30 TRY

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