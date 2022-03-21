İşte Alparslan Kuytul ve ekibinin namaz riyakarlığı! Bir eli dizinde diğeri selfiede

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Alparslan Kuytul öncülüğündeki Furkan Vakfı üyelerinin, Adana sokaklarını karıştırıp kitleleri etkilediği provokasyonundan gelen fotoğraf kareleri, büyük oyunu gözler önüne seriyor.

Bir süredir, firari mafya elebaşısı Sedat Peker, FETÖ'cüler ve HDP'lilerle birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını isteyen Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul ve ekibinin kurdukları büyük tezgah, ortaya çıkan fotoğraflarla gözler önüne serildi.

Namazın şartlarından bihaber cemaat!

Adana'da bir marketin deposunda namaz kılarken fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşan Furkan Vakfı üyelerinden, safın en sağında duran gencin, Tahiyyat oturuşu esnasında bir elinin dizinde diğerinin ise selfie pozisyonunda olması, "Bu nasıl namaz kılmak?" dedirtti. Allah'ın huzurunda şov peşinde koşan bu gencin kim olduğu merak ediliyor.