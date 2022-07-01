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Spor İşte Jorge Jesus'un biletini kestiği oyuncular!
Spor

İşte Jorge Jesus'un biletini kestiği oyuncular!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlıklara teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde start verilirken, Avusturya kampı kadrosu da açıklandı. Sarı - lacivertlilerin 2020/21 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Mesut Özil'in geleceği merak ediliyordu. Hakkında affedildiğine dair iddialar çıkan Özil için Jorge Jesus'tan son karar geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 12:00:00 -
İşte Jorge Jesus'un biletini kestiği oyuncular!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlıklara teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde start verilirken, Avusturya kampı kadrosu da açıklandı. Sarı - lacivertlilerin 2020/21 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Mesut Özil'in geleceği merak ediliyordu. Hakkında affedildiğine dair iddialar çıkan Özil için Jorge Jesus'tan son karar geldi.

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına başlamış ve 3 hazırlık maçına çıkmıştı. Bu karşılaşmalardan 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı - lacivertliler, Avusturya kampı öncesi hazırlıklarını tamamlamıştı. Oyuncularını yakından tanıma fırsatı bulan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'tan flaş bir karar geldi.

Fenerbahçe'de 2020/21 sezonun devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den transfer edilen Mesut Özil'in geleceği merak ediliyordu. Sarı - lacivertli takımda kalacağını açıklayan Özil için teknik direktör Jorge Jesus kararını verdi. Portekizli çalıştırıcı; takımının Avusturya kampını belirlerken, hakkında affedildiğine dair iddialar çıkan Mesut Özil'e kadroda yer vermedi.

Fenerbahçe'nin Avusturya kampı kadrosunda yer almayan Serdar Aziz, Steven Caulker, Mauricio Lemos, Luiz Gustavo, Miguel Crespo, Max Meyer, Arda Kurtulan, Marcel Tisserand'ın tedavi amaçlı İstanbul'da bırakıldıkları açıklandı.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:

- Altay Bayındır
- Osman Ertuğrul Çetin
- Furkan Onur Akyüz
- Kim Min-Jae
- Attila Szalai
- Yiğit Efe Demir
- Bright Osayi-Samuel
- Uğur Kaan Yıldız
- Filip Novak
- Ferdi Kadıoğlu
- Çağtay Kurukalıp
- Mert Hakan Yandaş
- Miha Zajc
- Lincoln Henrique
- İsmail Yüksek
- İsak Vural
- Burak Kapacak
- Muhammed Gümüşkaya
- İrfan Can Kahveci
- Dimitris Pelkas
- Arda Güler
- Diego Rossi
- Emre Mor
- Bruma
- Mergim Berisha
- Mbwana Samatta
- Enner Valencia
- Serdar Dursun" yer alıyor.

Kamp kadrosuna alınmayan isimler

- Serdar Aziz
- Crespo Tisserand
- Lemos
- Meyer
- Gustavo
- Caulker

 

 


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