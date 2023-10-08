İşte İsrail'in acizliğini dünyaya gösteren manzara!

İsrail, dün sabah saatlerinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu ile hayatlarının şokunu yaşadı.

Siyonist rejimin abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik çok sayıda roket ve havan fırlatılırken; birçok askeri noktalarla birlikte tank ve mühimmat da ele geçirildi.

75 yıllık tarihlerinde ilk kez böyle kapsamlı bir operasyonla karşı karşıya kalan İsrail'de çok sayıda siyonist asker öldürüldü, birçoğu da esir alındı.

Siyonistlerin cesetleri beyaz torbada!

Kassam Tugaylarının başlattığı operasyonda öldürülen siyonistlerin cesetleri plastik beyaz torbalara sarılarak bir binada toplandı. Görüntüler, arkasına başta ABD olmak üzere birçok ülkeyi arkasında alan İsrail'i dünyaya rezil etti.