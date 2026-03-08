Küçük çocuk, harçlıklarıyla aldığı hisse sayesinde milyoner oldu!

Almanya’nın Hamburg kentinde yaşayan 14 yaşındaki Noah Schmidt, yaşıtları video oyunları ve oyuncaklarla vakit geçirirken, ailesinden aldığı harçlıkları doğru yatırıma dönüştürerek büyük bir finansal başarıya imza attı. Noah, üç yıl önce biriktirmeye başladığı küçük meblağlarla bugün bir milyon euronun üzerinde bir servetin sahibi oldu.

Harçlıktan Borsaya Uzanan Yol

Her şey Noah’ın 11 yaşındayken teknoloji ve yenilenebilir enerji şirketlerine duyduğu merakla başladı. Ailesinin gözetiminde açılan bir yatırım hesabı üzerinden, her ay kendisine verilen 50 euroluk harçlığın bir kısmını hisse senetlerine yatırmaya karar verdi. Noah, özellikle yapay zeka ve sürdürülebilir batarya teknolojileri geliştiren start-up şirketlerini hedef aldı.

Genç yatırımcı, başarısının sırrını şu sözlerle özetliyor:

"Hangi oyuncağı alacağımı düşünmek yerine, gelecekte hangi teknolojinin dünyayı değiştireceğini araştırdım. Başta sadece birkaç hissem vardı, ancak şirketlerin değeri hızla artınca kartopu etkisi oluştu."

"Sabır En Büyük Sermayem"

Noah’ın portföyündeki bir teknoloji şirketinin hisseleri, geçtiğimiz yıl yaşadığı küresel patlamayla birlikte değerini 40 katına çıkardı. Okul çıkışlarında piyasa analizleri okuyan Noah, kısa vadeli iniş çıkışlara aldırış etmeden uzun vadeli stratejisine sadık kaldı.

Alman uzmanlar, Noah’ın bu başarısını "finansal okuryazarlığın erken yaşta kazanılmasının en somut örneği" olarak değerlendiriyor. Noah ise kazandığı bu servetle şimdilik lüks bir harcama yapmayı planlamıyor; hedefi, üniversite eğitimi için fon oluşturmak ve kendi yazılım şirketini kurmak.