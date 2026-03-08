Dünyada bir ilk: Havacılık devi Airbus’tan oyunun kurallarını değiştiren “Türkiye” kararı

Airbus Beyond Üst Yöneticisi (CEO) Adam McGonigal ise İGA ile eğitim işbirliğinin kendisini memnun ettiğini belirtti. McGonigal, "Kim eğitimde ilk partnerimiz olabilir ve 40 yıl boyunca Türkiye'de bizimle beraber çalışma yapabilir, diye düşünmüştük. Bu, İstanbul Havalimanı oldu. Havacılık ve uzay sanayi, her zaman insanları birbirine bağlamakla ilgili olmuştur. İstanbul Havalimanı ile kurduğumuz bu ortaklık da tam olarak buna, yani öğrenmenin merkezinde yer alan 'insan bağına' odaklanıyor. Oyunun kurallarını değiştiren bir anlaşmaya imza atmaktan ve gelecek nesil liderlerin, sektörümüzü ileriye taşımak için ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip olmalarını sağlamaktan onur duyuyoruz. Bu bir kağıdın üzerinden daha fazlası olan bir ortaklık. Sonraki neslin liderlerinin kabiliyetlerinin, yeteneklerinin ve bilgilerinin gelişmesi için bu ortaklığı yapıyoruz. Ayrıca yeni neslin sektörümüzü daha ileriye taşımaları için bu ortaklığı yapıyoruz." diye konuştu.