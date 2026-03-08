Dünyada bir ilk: Havacılık devi Airbus’tan oyunun kurallarını değiştiren “Türkiye” kararı
İstanbul Havalimanı (İGA) ile dünya havacılık devi Airbus arasında, sektörün geleceğine yön verecek dev bir eğitim ortaklığı anlaşması imzalandı. Airbus Beyond CEO'su Adam McGonigal, bu iş birliğini "oyunun kurallarını değiştiren bir adım" olarak nitelendirirken, eğitimlerin İGA Akademi çatısı altında verileceği açıklandı. İlk kez bir havalimanı ile bu seviyede bir ortaklık kuran Airbus, Türkiye'deki insan kaynağını küresel havacılık standartlarına taşıyacak.