İşte insanlığın yeni kabusu

Buzullara hapsolmuş ve bilim dünyasının bilmediği 1000'e yakın yeni mikrop bulundu. Bilim İnsanları bu mikropların 'yerel salgınlara ve hatta pandemiye yol açabileceği' konusunda uyarıyor.

Nature Biotechnology adlı bilimsel dergide geçen hafta yayımlanan yeni çalışmaya göre, araştırmacılar Tibet buzullarında hapsolmuş bakteri türlerinin kar ve buz eridikçe diğer bölgelere ulaşıp ulaşamayacağını değerlendirdi. Çin Bilimler Akademisi mensuplarının da aralarında bulunduğu araştırmacılar, 2010 ila 2016'da Tibet'teki 21 buzuldan numuneler topladı ve buz örneklerini eriterek geriye ne kaldığını analiz etti. Bilim için yüzde 98'i yeni olan 968 benzersiz bakteri türü buldular.

Buz örtüleri ve buzullar Dünya'nın yüzey örtüsünün neredeyse onda birini oluşturuyor ve gün geçtikçe sayısı artan araştırmalar iklim krizi nedeniyle eridiklerini gösteriyor.