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İşte İmamoğlu'nun belgelerle 'Yunanistan' sevdası

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun Yunanistan aşkını belgeleri ile anlattı.

11 Haziran 2019 Salı 12:23
İşte İmamoğlu'nun belgelerle 'Yunanistan' sevdası

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun Yunanistan'a olan aşkını belgeleri ile paylaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, İmamoğlu'nun Pontus sevdasını bir kez daha gözler önüne serdi.

'Apostoloslu hemşehrimi tanıdım'

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, 10 Mayıs 2016'da Türkiye'den giden mübadillerin Selanik'te kurduğu Yenice'ye gitmişti. Orada gördüğü yakın ilgi sebebi ile Yenice Belediye Başkanı Stamkos'a teşekkürlerini sunan İmamoğlu, şunları söylüyordu:

"Gezide unutulmaz birini daha tanıdım. Bizim Oralı. Apostolos'lu. Aynı toprakların insanlarını aynı duygulardan siyaset dahil hiçbir şey alıkoyamıyor."

Yine aynı İmamoğlu, hemşehrileri ile birlikte bir sakandala daha imza attı. CHP'nin adayı beraberindekilerle Yunanistan'ın kurmak istediği Pontus Devleti'nin haritası önünde Pontuslu hemşehrileri ile gülerek poz veriyordu.

Pontus haritasının önünde poz!

Yunanistan'ın 'Küçük Asya' diye adlandırdığı Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 700 yıl önce sadece 76 yıl sahil kesimde hüküm süren 'Pontus Devleti'ni yeniden canlandırmak istediği tüm dünya kamuoyunca biliniyor.

Canlı yayında inkar etti ama...

Ahmet Hakan'ın canlı yayınında soruları cevaplayan İmamoğlu'na, Yunanistan'da yayın yapan haber sitesinin 'Ekrem İmamoğlu İstanbul’u fetheden Yunanlı' manşeti hatırlatılınca gerilerek, "Kıytırık bir site.' şeklinde karşılık verdi. Ancak Alexa'da yapılan araştırmalarda haberi yapan sitenin Yunanistan'da en çok takip edilenler arasında olduğu ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu yine yalana sığınmıştı. Hatta bu alçak manşeti atan sitenin CHP'nin adayı ile uzun bir röportaj yaptığı da öğrenildi.



KAYNAK: Melih Gökçek Twitter

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:23
  1. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek
  2. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu

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