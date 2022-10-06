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Spor İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü!
Spor

İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü!

İş adamı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Hull City'de yeni teknik direktör Pedro Martins olacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 17:29:00 -
İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü!

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Hull City, Pedro Martins ile anlaşmaya vardı. Shota Arveladze'nin gönderilmesinin ardından arayışlara giren Hull City, Yunanistan Ligi ekiplerinden Olimpiakos'un eski teknik direktörüne teslim edilecek.

Martins'in, Acun Ilıcalı ile Salı günü Hull'a birlikte uçtuğu ve dün MKM Stadyumu'nda taraflar arasında görüşmelerin gerçekleştiği bildirildi. 52 yaşındaki Portekizli teknik adamın Wigan Athletic maçı öncesi bugün tekrar MKM Sdadyumu'na geleceği kaydedildi.

Martins'in Atina'da birlikte çalıştığı ekibinden dört ismi de Hull City'ye getirmesi bekleniyor.

Son görüşmelerden sonuç çıktığı takdirde Pedro Martins, Pazar günü Huddsfield Town ile oynanacak Yorkshire derbisinden önce açıklanacak.

Portekizli deneyimli teknik direktör, 4 yıl görev aldığı Yunan ekibinde 221 maçta 2.13 maç başına puan ortalaması yakaladı.

Yorkshire temsilcisi,Championship'te 3 galibet ve 6 mağlubiyet ile 20.sırada yer alıyor.Takım 5 maçtır üst üste hiç galibiyet alamadı.

 


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