İşte HDP’nin seçim vaadi: Kayyımların yaptığı her şeyi yıkacağız

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, seçimlere sayılı günler kala ağzındaki baklayı çıkartmaya başladı. Terör örgütüne destek verenlere yönelik vaatlerini sıralayan HDP belediyeleri, kayyımdan önceki terör örgütlerine destek veren anlayışa dönüleceğini açıkladı. Yerel seçimleri kazanması durumunda daha önce terör örgütüne üye olmaktan işten çıkartılanlara istihdam yaratacağını açıklayan HDP, kapatılan sivil toplum örgütlerini de yeniden açacağını seçim bildirgesinde yayınladı.

Terörden atılanları geri alacaklar!

HDP’nin Diyarbakır il örgütünün seçim bildirgesini açıkladığı toplantıda kayyımlar hedef alınırken, kayyumlar tarafından halka hizmet için yapılanların yıkılacağına vurgu yapıldı.

Açıklanan bildirgenin maddeleri arasında, “KHK’lerle ihraç edilenler için istihdam olanakları yaratacak, dayanışma ağları kuracak ve işlerine dönene kadar mücadele edeceğiz” ifadeleriyle özellikle terör örgütüne yardım ve yataklıktan hakkında soruşturma başlatılmış kişilere yönelik istihdam sağlanacağı anlatıldı.

Teröre destek veren belediyeler döneminde aracı olarak kullanılan bazı sivil toplum örgütlerinin kapatılmasına karşı çıkan HDP, adaylarının seçilmeleri durumunda, “Kayyımın kapattığı Anadilinde Eğitim Veren Kreşler, Kadın Sığınakları, Kadın Danışma Merkezleri, Eğitim Destek Evleri, Öğrenci Yurtları, Kültür Merkezleri, Belediye Şehir Tiyatroları, Kooperatifleri, Üretim Atölyeleri, Yoksullukla Mücadele Dernekleri, Sağlık Merkezleri gibi belediye birimlerini yeniden açacağız ve daha güçlü bir şekilde halkın hizmetine sunacağız” vaatlerinde bulundu.

Halkın memnuniyetini kazanan kayyımların yaptıklarını yıkacaklarını seçim bildirgesine koyan HDP, “Kayyımların tarihi ve kültürel hafızayı yok etmek için yıktırdığı anıt ve heykelleri yeniden inşa edeceğiz. Kayyımların isimlerini değiştirdiği park, bahçe ve sokaklara isimlerini yeniden vereceğiz. Eş Başkanlık uygulamasına devam edeceğiz. Kadın Daire Başkanlığı’nı yeniden kuracağız. Kayyımların halk ile belediye arasına koyduğu beton blokları, bariyerleri kaldırarak, belediyemizi yeniden halkın hizmetine açacağız. Kayyımların bir avuç yandaşa peşkeş çektiği belediye ihalelerini iptal edeceğiz. Tüm hizmetlerimizde kentte konuşulan ana dilleri ve cinsiyet eşitliğini esas alacağız” diyerek yapılan güzel eserleri yıkacaklarını, yerine teröristleri sevindirecek çalışmalar yürüteceklerini açıkladı.

HDP'nin pankartı, üzerindeki bu yazı nedeniyle kaldırıldı