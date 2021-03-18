İşte gerçek yüzleri... HDP'liler asırlık Meclis'te 'Apo' sloganları atmıştı
TBMM'de milletvekilliği düşen Ömer Faruk Gergerlioğlu'yla birlikte Meclis Genel Kurulu'nda PKK sloganları atan HDP'liler daha öncede Meclis koridorlarında 'Abdullah Öcalan' sloganları atmıştı.
Hakkında kesinleşen Yargıtay kararının okunmasından sonra milletvekilliği düşen Ömer Faruk Gergerlioğlu bir süre beraberindeki HDP'lilerle birlikte Meclis Genel Kurulu'ndan çıkmadı.
Gergerlioğlu daha sanra beraberindekilerle Genel Kurulu terk etti. Kararı protestoyla karşılayan HDP'liler, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin sloganı olan Kürtçe 'Berxwedan jiyane' (Yaşamak direnmektir) sloganını attı.
Asırlık meclis'te öcalan sloganları
HDP'liler daha öncede Meclis koridorlarında 'Biji Serok Apo' sloganları atmıştı. Skandal video sosyal medyada büyük tepkiyle karşılanırken vatandaşlar yetkilileri göreve davet etti.