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Gündem İşte gerçek yüzleri... HDP'liler asırlık Meclis'te 'Apo' sloganları atmıştı
Gündem

İşte gerçek yüzleri... HDP'liler asırlık Meclis'te 'Apo' sloganları atmıştı

TBMM'de milletvekilliği düşen Ömer Faruk Gergerlioğlu'yla birlikte Meclis Genel Kurulu'nda PKK sloganları atan HDP'liler daha öncede Meclis koridorlarında 'Abdullah Öcalan' sloganları atmıştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 10:49:00 - 2021-03-18 10:51:07

Hakkında kesinleşen Yargıtay kararının okunmasından sonra milletvekilliği düşen Ömer Faruk Gergerlioğlu bir süre beraberindeki HDP'lilerle birlikte Meclis Genel Kurulu'ndan çıkmadı.

Gergerlioğlu daha sanra beraberindekilerle Genel Kurulu terk etti. Kararı protestoyla karşılayan HDP'liler, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin sloganı olan Kürtçe 'Berxwedan jiyane' (Yaşamak direnmektir) sloganını attı.

Asırlık meclis'te öcalan sloganları

HDP'liler daha öncede Meclis koridorlarında 'Biji Serok Apo' sloganları atmıştı. Skandal video sosyal medyada büyük tepkiyle karşılanırken vatandaşlar yetkilileri göreve davet etti.

Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından bir skandal daha! Terör örgütünün sloganını attılar
Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından bir skandal daha! Terör örgütünün sloganını attılar

Gündem

Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından bir skandal daha! Terör örgütünün sloganını attılar

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Yorumlar

Eyüp

Canla başla destekleyip önüne siper olan chpkk kına yaksın. Hdpkk zaten buydu. Asıl kinim Atatürk maskeli chpkk ya.
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Eda

Bu soysuz kani bozuk amerikan usaklarina meclis yasagi konulmali tahki akillari baslarina gelene kadar, mecliste böyle sloganlarin yeri olmadigini ve her böyle yaptiklarinda meclis yasagi verin olsun bitsin niye ugrasiyorsunuzki. Köpek gibi tv den izlesinler mecliste alinan kararlari
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