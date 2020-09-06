İşte gerçek Amerikan Rüyası...

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Holywood filmleri ile Amerikan Rüyası olarak adlandırılan Amerika gençliğinin sözde zengin, medeni, kültürlü olduğu yıllar boyunca tüm dünyada beyinlerine empoze edildi. Özenti bir toplum yetişmesine neden olan yalan hayat dizi ve film yapımları ile gözlerimizin içine sokuldu.

Philedelphia’lı amatör bir belgeselci tarafından çekilen görüntüler Amerikan gençliğinin nasıl da uyuşturucu bataklığına saplanmış bir toplum olduğunu anlatıyor. Uyuşturucu bulabilmek için, bedenini satanlardan, hırsızlık yapanlara ve evlerinden atılanlara kadar her şey mecvut. Bbu gençler için hükümetin hiçbir çabası olmadığını savunan yapımcı detayları görüntülere bırakarak yorum yapmamayı tercih etti.

Bölgenin en işlek caddelerinden birinde Kensington street’te bulunan Niddle Park’ta çekilen bu görüntüler için, ‘Kensington bir cehennemdir’ açıklaması yapan belgeselci sürekli reklamı yapılan Amerikan Rüyası’nı böyle gözler önüne serdi.