İşte FETÖ’nün iftira yuvası! Cevheri Güven, örgütün Almanya'daki karargahında görüntülendi!

SABAH Özel İstihbarat ekibi, önemli gazetecilik başarılarından birine daha imza attı. FETÖ’nün Goebbels’i olarak bilinen ve örgütün propaganda imamı olan firari Cevheri Güven‘in izini süren SABAH, aylar süren saha çalışması sonucunda Güven’i kara propaganda yuvası haline getirdiği Almanya’daki adresinde bulup görüntüledi.

İşte FETÖ’nün kritik isminin SABAH tarafından izi bulunan ve görüntülenen algı operasyonu elebaşı Cevheri Güven’e dair kritik bilgi ve kareler…

Sosyal medya ve Youtube kanalı üzerinden devletin üst düzey bürokratları ve siyasetçilerine yönelik kara propaganda ve dezenformasyon içerikli videolarıyla tanınan Güven’in, FETÖ’nün sık izlediği bir rotayı izleyerek yasadışı yollarla Yunanistan’ın Selanik kentine, oradan da Almanya’ya kaçtığı biliniyordu. Ancak Güven’in tam olarak nerede olduğu sır gibi saklanıyordu.

FETÖ’NÜN KRİTİK İSMİ OBJEKTİFLERE YAKALANDI

Ekibimiz ilk olarak Güven’in Almanya’nın Hessen Eyaleti’nde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine yaklaşık üç ay önce saha çalışmalarına başlayan SABAH, Güven’in Hessen’in Babenhausen bölgesindeki bir adreste olduğunu belirledi. Bu tespitin ardından ekibimiz, Güven’in kumpas merkezine dönüştürdüğü evin bulunduğu bölgeye gitti.

PROPAGANDA MERKEZİ

Güven, ailesiyle birlikte yaşadığı evi, siyasetçilere ve üst düzey kamu kamu görevlilerine yönelik iftira ve kara propaganda faaliyetlerini yürüttüğü yayın üssü gibi kullanıyor. Edinilen bilgilere göre Güven, 3 yıl oturmaya başladığı dairede çektiği ilk kara propaganda videosunu 23 Ekim 2019’da yayınladı. O günden bu yana tam 253 video çeken Güven’in videoları, firari FETÖ’cüler ve örgütün haber siteleri tarafından algı operasyonunda kullanılıyor.

Firari FETÖ’cü Güven, ailesiyle birlikte lüks içinde yaşadığı dubleks bir daireden çıktıktan sonra objektiflere yakalandı.

GAZETECİLİK KİSVESİ ALTINDA TETİKÇİLİK

Gazeteciliğe Star gazetesinde stajyer muhabir olarak başlayan ve 2004’te FETÖ’nün operasyonel yayın organı Aktifhaber adlı internet sitesini kuran Cevheri Güven, yaptığı haberlerle kumpas operasyonlarına zemin hazırladı. Aktifhaber adlı sitenin müstear isimli yazar kadrosundaki kişilerden biri de örgütün emniyet imamı ‘Kozanlı Ömer’ lakaplı Osman Hilmi Özdil’di. Özdil, o dönemde sitenin yayın politikasını Cevheri Güven ile birlikte belirliyordu. Mayıs 2015’te Nokta dergisinin genel yayın yönetmenliğine getirilen Cevheri Güven, 2 Kasım 2015’te Nokta dergisi yazı işleri müdürü Murat Çapan ile 14 Eylül ve 2 Kasım 2015 tarihli kapak haberleri nedeniyle, ‘Halkı, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etmek’ suçundan tutuklandı. Bir ay sonra serbest bırakıldı.

15 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA

FİRARİ olarak aranan Güven’in, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan hazırladığı iddianame kapsamında 15 yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamede, FETÖ’nün gazetecilik faaliyetleri adı altında, örgütün propagandasını yapmak ve uluslararası alanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine kamuoyu oluşturmak için basın yayın gücünü artırmaya çalıştığı ve bu kapsamda Nokta dergisini tekrar yayın hayatına aldığı kaydedildi. Zaman gazetesine verdiği röportajda dergiyi Gezi olayları ve 17/25 Aralık sonrasında işsiz kalan gazetecilerden oluşturduklarını söyleyen Güven’in açıkça FETÖ’ye destek sağladığı, örgütün amacı doğrultusunda yayın yapacağını belirttiği ve örgütün sözcülüğünü yaptığı belirtildi.

KASET KUMPASLARININ ELEBAŞI

SON 3 yıldır Youtube’da yayınladığı videolarla bakanları, bürokratları, emniyet görevlilerini, savcıları hedef alan firari FETÖ’cü Cevheri Güven, bu tür operasyonel yayınlar konusunda uzmanlaşmış biri. Güven, CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski bazı MHP’li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasına ilişkin kaset kumpası dosyasının da başta gelen isimlerinden. Firar ettiği için dosyası ayrılan Güven, Deniz Baykal’a kaset kumpası iddianamesinde, görüntüleri dağıtması için Fetullahçı terör örgütü tarafından görevlendirilen isim olarak yer alıyor. İddianamede Güven’in FETÖ’nün talimatı doğrultusunda Baykal’a ait video görüntülerini, internet ortamında yayılması için bazı basın yayın organlarına vererek yaydığı ifade ediliyor.

İFTİRA İLE AYLIK 10 BİN EURO GELİR

GÜVEN’İN yaklaşık üç yıldır yaşadığı dubleks dairenin çatı katını kara propaganda video kayıtlarını çekmek için kullandığı belirlendi. Bakanları ve üst düzey kamu görevlilerini fütursuzca iftira/karalama kampanyalarıyla yıpratmaya çalışan Güven, sosyal medyada yaptığı bu yayınlarla yüksek gelir elde ediyor. Güven’in Youtube’dan elde ettiği gelirin aylık 5 ila 10 bin Euro civarında olduğu belirtiliyor.

Cevheri Güven, dubleks dairenin çatı katında çektiği dezenformasyon videolarıyla örgütsel faaliyetini sürdürüyor.

ODADA TADİLAT YAPMIŞ

Güven’in videolarını çektiği odada, eve yerleştikten sonra tadilat yaptığı belirlendi. Odanın boş halini gösteren eski fotoğraflarına bakıldığında, odada daha önce camın önünde yer alan ısıtıcı yerine duvar kenarına kalorifer konulduğu ve odanın yeşile boyandığı görülüyor.