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Spor İşte Fernando Muslera'nın halefi! Bundan sonra...
Spor

İşte Fernando Muslera'nın halefi! Bundan sonra...

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı ile birlikte ne olacak soruları cevap buluyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 20:56:00 -
İşte Fernando Muslera'nın halefi! Bundan sonra...

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı ile birlikte ne olacak soruları cevap buluyor. Galatasaray'a geldiği günden beri kaleci sorununu ortadan kaldıran Fernando Muslere'da artık yaşı geçmesiyle birlikte kulüp alternatif arayışlarına başladı. Kaleyi devir alması beklenen oyuncu Polonya basınında iddia edildi. 

Galatasaray yönetimi, ara transfer dönemini temkinli geçirirken, eksik olan bölgeleri için ise gaza basmaya başladı. Spor Toto Süper Lig'de en yakın takipçisi ile puan farkını 4'e çıkartan Sarı-kırmızılı ekip rahat ve temkinli ilerliyor. Uzun zamandır Galatasaray'ın kalesini koruyan ve taraftarların gönüllerinde taht kuran Muslera'da artık sona yaklaşılıyor. Yaşının ilerlemesiyle birlikte Sarı-kırmızılı kulüp yerini Uruguaylı eldivenin yerine arayışlara geçti.

Akşam'a göre; Galatasaray kulübünün efsane isimlerinden biri olmayı başaran Muslera'nın ardından kaleyi devir alacak isim belli oldu. Polonya basınında çıkan haberlere göre Zaglebie Lubin'in 20 yaşındaki kalecisi Kacper Bieszczad Galatasaray'a transfer olmaya çok yakın.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bir taraftarın "Galatasaray'a gel" mesajı sonrası genç oyuncu "Belki bir gün" cevabını verdi.

MUSLERA'NIN YENİ VELİAHTI OLMAYA ADAY

Polonya ligi ekiplerinden Zaglebie Lubin'in 20 yaşındaki kalecisi Kacper Bieszczad, transfer olması durumunda Fernando Muslera'nın ardından eldivenleri devir alacak. Sarı-kırmızılı ekibin genç kaleci için yaklaşık 1 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

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