İşte Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu! Sürpriz isimler artık yok...
Fenerbahçe, Austria Wien maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Yeni transfer İrfan Can Eğribayat ve Ezgjan Alioski, UEFA listesine eklendi.
Fenerbahçe, Austria Wien maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Yeni transfer İrfan Can Eğribayat ve Ezgjan Alioski, UEFA listesine eklendi.
Sarı-lacivertlilerin bildirdiği kadroda; Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Steven Caulker, Filip Novak, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Burak Kapacak, Joao Pedro, Mergim Berisha ve Tiago Çukur yer almadı.
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