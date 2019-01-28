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İşte Esed'in karısının son hali!

Beşer Esed'in karısı Esma Esed'in kanser tedavisi devam ediyor. Suriye Devlet Başkanlığı konuyla alakalı açıklama yaparken Esed'in son durumuna ait bir fotoğraf yayımladı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 16:59
İşte Esed'in karısının son hali!

Geçtiğimiz ağustos ayının başlarında Suriye Devlet Başkanlığı, Esma Esed'in göğsünde kötü huylu bir tümör tespit edildiğini resmi hesapları üzerinden duyurmuştu. Hastalığının ilk evrelerinde olan First Lady'nin tedavisi sürüyor.

Suriye Devlet Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden duyurulduğuna göre, Devlet Başkanı Beşer Esed'in göğüs kanserinin ilk evrelerinde olan eşinin ameliyatı son derece başarılı geçti.

Yapılan basın açıklamasında, "Kötü huylu bir tümörden mustarip olan Esma Esed'in tedavisi devam ediyor. Göğüs ameliyatı, Şam Askeri Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirildi" denildi.

Söz konusu açıklama, Beşer Esed'in hastanede yatan 42 yaşındaki eşiyle çektirdiği fotoğrafın yayınlanması üzerine yapıldı.

"Benim kararlılığım..."

Fotoğraf yayınlanırken, First Lady'nin göğsündeki tümörün kötü huylu olduğu ancak hastalığının ilk evrelerinde olmasına rağmen tedavisine derhal başlandığı notu düşüldü.

Bir diğer basın açıklamasında ise Esma Esad'ın son derece metanetli ve güçlü olduğu, zorluklarla nasıl başa çıkacağını ise çok iyi bildiği belirtildi.

Esma Esed, "Benim kararlılığım, halkımızın yıllar süren kararlılık ve kuvvetinden geliyor" diye ekledi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 16:59
  1. Esma Esed
  2. Suriye
  3. Beşer Esed

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  • Recep GülerRecep Güler38 dk önce
    BATIL DAVASINA SARILMIŞ BİR KADIN KADAR,İSLAM DAVASINA SAHİPOLAMAYAN GAVATLARA GİRSİN!!!!

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