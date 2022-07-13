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Medya İşte Erdoğan takıntılı tarikat! Kimdir bunlar, necidirler?
Medya

İşte Erdoğan takıntılı tarikat! Kimdir bunlar, necidirler?

Salih Tuna, "Emperyal güçlerle işbirliği içinde, sahicilikten ve içtenlikten alabildiğine uzak sapık bir tarikat bu" diye nitelendirdiği "Erdoğan karşıtı tarikat"ın müntesiplerini ifşa etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-13 11:07:00 -
İşte Erdoğan takıntılı tarikat! Kimdir bunlar, necidirler?

Salih Tuna, "Emperyal güçlerle işbirliği içinde, sahicilikten ve içtenlikten alabildiğine uzak sapık bir tarikat bu" diye nitelendirdiği "Erdoğan karşıtı tarikat"ın müntesiplerini ifşa etti. Tuna, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Bunlar ne sanıyorlar, bilmiyorum. "AK Parti hatadan münezzehtir, her ne yapıyorsa doğru yapıyor!.." diye düşündüğümüzü mü?

Malum 6'lı masanın gülleri Davutoğlu ve Babacan, AK Parti'de en üst düzeyde görev yaptığı dönemde AK Parti'ye getirdiğimiz eleştiriler arşivdedir. Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı seçildiği dönemde de aynı şekilde.

Adı Taraf gazetesiyle özdeşleşen Ahmet Altan o vakitler, "Onun gibi bir lider var mı dünyada?" diyerek Erdoğan'ı yere göğe sığdıramıyordu.

Bıkmadan usanmadan "asrın lideri" şeklinde "ironi denemeleri" yapan Yılmaz Özdil bundan mı esinlenmiş, bilmiyorum. Benim bildiğim şudur: Bugün aynı saftadırlar! Bir farkla ki, Ahmet Altan henüz Yılmaz Özdil gibi Sedat Peker'in "kırmızı çizgisi" makamına yükselebilmiş değil.

Bunlar namuslu, ilkeli, dürüst gazeteciler oluyor. Ne diyelim, Allah daha beter etsin.

Konumuza dönecek olursak:

Gladyo/FETÖ "teknik nakavt" düzeyine ulaşınca tastamam kendi vesayetini yerleştirmek için güçlü lider/güçlü iktidar istemiyordu.

Haliyle 2011'den itibaren müstevlilerle eşzamanlı, "Erdoğan çok değişti" kampanyasını başlattılar.

***

Ne zaman ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı müstevliler topyekûn kara propagandaya başladı, "analiz/eleştiri" sürecinden "angajman" sürecine geçtik.

Zira mesele "beka" meselesiydi. Kimse sulandırmasın, büyük fotoğrafa bakan herkes "beka mücadelesinin" devam ettiğini görür.

Buna rağmen her fırsatta "eleştirel mesafenin" öneminden bahsettik.

Eleştirinin ufuk acıcı, buna mukabil hamaset ve goygoyun "çürütücü" olduğundan dem vurduk.

Lakin, AK Parti'nin yanlışlarını teşrih masasına yatırıp da "fonlu medyanın" kullanışlı aptalları olmayı da içimize sindiremezdik.

Ki, bu tarz en ufak eleştirinin üstüne mal bulmuş mağribi gibi nasıl atladıklarını, "falanı filanlar hedef aldılar" yollu manipülasyonlarla nasıl kepazelikler yaptıklarını gördük.

***

Maksatları, mezkûr eleştirileri araçsallaştırmak "Erdoğan karşıtı tarikata" odun taşımak.

Odun yani mankurt.

Emperyal güçlerle işbirliği içinde, sahicilikten ve içtenlikten alabildiğine uzak sapık bir tarikat bu!

Avrupa'nın elden düşme ucuz politik söylemleri eşliğinde popülist muhalefet yapmayı marifet sanıyorlar.

Malum belediyeleri ele geçirdikleri şurada 3 yıl oldu, yapmadıkları rezillik kalmadı.

Yalandan başka da sadra şifa hiçbir şey ürettikleri yok!

Neyi eleştirdiyseler ziyadesiyle kendileri yaptılar, yapıyorlar. Nepotizm, kronizm, partizanlık, taciz, namussuzluk, rüşvet, yolsuzluk, ne ararsan!"

 

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Yorumlar

Neron11

Erdoğana karşı olanlar müslüman kimliği yüzünden düşman, yoksa onun yaptıklarını solak bir lider yapsaydı yüz yıl bunun meyvesini yerdi, ama asıl sorun kendine müslüman diyen kesimde, şunun şurasında daha 24 yıl öncesinde 28 şubatta İslami kesime açılan açık savaşı ne çabuk unuttu o dönemin mağdurları sözde müslümanlar, hala 28 şubatın avukatlığını yapanlarlarla aynı masada oturmanın utancını taşıyanlar bunu marifet gibi savunuyor, tüm muhafazakar kesim dimdik erdoğana sahip çıkmalıyken adeta düşmanı gibi davranıyor, müslüman sokulduğu delikten ikinci defa sokulmaz ama bu kesim defalarca sokulmaya dünden razı .
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