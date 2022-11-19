İşte en kısa mesafeli hat! Bu otobüse binmenizle inmeniz bir olacak

16 milyonu aşkın insanın yaşadığı kozmopolit şehir İstanbul'da her gün yüz binlerce vatandaş bir yerden bir yere hareket ediyor. Bunun için de sıklıkla toplu taşıma araçları kullanılıyor.

500T ve 139A gibi araçlar onlarca kilometre teperken, bazıları tamamen talebe dayalı olarak 10 kilometrenin altında sefer düzenlemekte.

Özellikle nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu ilçelerde 10 kilometrenin altında onlarca sefer düzenleyen otobüs hattı bulunuyor.

Lakin bunlardan biri, hem şehrin hem de ülkenin en kısa mesafeli vasıtası konumunda.

Yenibosna'da faaliyet gösteren 31K hatlı otobüs, gidiş yönünde 4 duraktan; dönüşte ise 6 duraktan geçiyor.

Kuyumcukent'teki kalabalığı hafifleten bu vasıtayı gün içerisinde binlerce insan kullanırken, bir sefer 10 dakika sürüyor. Trafiğin olmadığı anlarda bu süre daha da aşağı iniyor.

Yani diğer bir deyişle yolcuların arabaya bindiği gibi ne olduğunu anlamadan inmesine giden bir durum söz konusu.

İndirimli statüde yer alan bu araçta tam bilet; sosyal kart ve öğrenci kart ücreti de bu duruma göre şekilleniyor.