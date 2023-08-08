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Sosyal Medya İşte ekonomik kriz...
Sosyal Medya

İşte ekonomik kriz...

Yeniakit Publisher
2023-08-08 18:42:00 - 2023-08-08 19:11:37

Sosyal medyada bir Youtuber, vatandaşlardan aldığı ekonomi cevabıyla neye uğradığını şaşırdı.

Sokak röportajı gerçekleştiren Kanal Dünya adlı Youtube kanalı, vatandaşlara "geçinebiliyor muyuz?" diye sordu.

Röportajda konuşan bir kadın, muhabire unutmayacağı cevabı verdi.

Benzine gelen zammın konuşulduğunu ancak arabaların maddi değerinin de iki katına çıkmasını kimsenin konuşmadığını belirten kadın, "Çok iyi. Sıkıntı yok. Neden yok? Milletin 300 bine aldığı araba şimdi 600 bin oldu. Neden dile getirmiyorlar da benzin yükseldiğini söylüyorlar? Asgari ücret, emekli maaşı yükseliyor, onu dile getirmiyorlar." ifadelerini kullandı.

Muhabir cevabı beğenmeyince bu sefer de "Gençler daire alabilecek mi?" sorusunu yöneltti. Kadın bu soruya da "Çalışırlarsa evet." cevabını verdi.

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Yorumlar

Umit

Alım gününden haberi yok.

ersan

ac birak biaat etsin cahil birak biat etsin
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