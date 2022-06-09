İşte Efendimiz'in (SAV) mübarek ağzından çıkan son sözleri!
Akit TV canlı yayınında konuşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) son sözlerini anlattı.
Yeniakit.com.tr
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Akit TV canlı yayınında konuştu.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) son sözlerini anlatan Dr. Şenocak, şöyle konuştu:
Mübarek ağzından çıkan en son söz; Namaz ümmetim! Son haliyle namazın kıymetini anlattı. Ve sonra, idarenizdeki işçileriniz. "Sakın ha onların hukukunu ihmal etmeyin" dedi.