İşte dünya lideri Erdoğan'ı en çok arayan devlet başkanı

Siyasi gelişmelere paralel olarak liderler önce telefona sarılıp, mevkidaşlarıyla iletişim kuruyor. Ülkeler arası politik ve ekonomik ilişkilere bağlı olarak da belirli liderler, belirli isimlerle daha sık görüşüyor ve bu görüşmenin de ilk aracı telefon oluyor.

Araştırma kuruluşu Statista, Reuters'ın haberlerine dayandırarak, dünya liderlerinin telefon trafiğini analiz etti. Donald Trump'ın ABD başkanlık koltuğuna oturduğu Ocak 2017'den başlayıp, Temmuz 2018'e kadar geçen sürede hangi liderin hangi liderlerle resmi telefon görüşmesi yaptığı incelendi.

TRUMP EN ÇOK MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Araştırmada temel olarak ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kimlerle görüştüğü analiz edilmiş.

Buna göre son 19 aylık süreçte Trump, 40'tan fazla dünya lideriyle toplam 200'ün üzerinden telefon görüşmesi gerçekleştirmiş. Trump, bu görüşmelerinin 154'ünü 12 liderle yapmış. Sözkonusu dönemde Trump'ın telefonla en çok görüşme yaptığı lider, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmuş.

Son 19 ayda Trump, Macron ile tam 25 defa telefonda görüşmüş. Trump'ın telefon trafiğinde ikinci sırada ise 22 görüşme ile İngiltere Başbakanı Theresa May var. Sözkonusu tarihler arasında Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 8 kez telefonda görüşmüş. Bu sayı ile Erdoğan, Trump'ın telefonda en çok görüştüğü 10. lider.

PUTİN EN ÇOK ERDOĞAN İLE KONUŞTU

Ocak 2017 - Temmuz 2018 arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise telefonla en fazla görüştüğü lider açık ara Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuş. Putin ile Erdoğan son 19 ayda 28 defa telefonda görüşmüş.

Putin'in en sık iletişim kurduğu ikinci lider ise 17 telefon görüşmesi ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev. 2017 yılının başından bu yana Trump ile Putin'in yaptığı telefon görüşmesi sayısı ise 8'de kalmış.

(Kaynak: Habertürk)