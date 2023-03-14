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Yaşam İşte doğru kullanmanın formülü | Sismik izolatörlerin ömrü açıklandı
Yaşam

İşte doğru kullanmanın formülü | Sismik izolatörlerin ömrü açıklandı

Kahramanmaraş depremleriyle birlikte sıklıkla sözü edilen sismik izolatörlerin özellikleri, dayanıklılık süreleri merak ediliyor. Konuyla ilgili uzman isimden açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 15:51:00 -
İşte doğru kullanmanın formülü | Sismik izolatörlerin ömrü açıklandı

Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle milyonlarca kişi evsiz kaldı. Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da binaların daha sağlam olması için nelerin yapılabileceği merak ediliyor.  Samsun’un Canik ilçesinde 197 yoğun bakım, 16 mahkum servisi ve 36'sı palyatif olmak üzere toplam 900 yatak, 275 poliklinik, 43 destek alanı olacak şekilde inşa edilen Şehir Hastanesi, hızla yükseliyor. 40 ameliyathane, 1 hibrit ameliyathane, 5 fizik tedavi ünitesi, ileri düzey patoloji laboratuvar ve diğer özellikli birimlerin yer alacağı, deprem izolatörü, güneş enerji sistemine sahip hastane, aralık ayında hizmete girecek.

Samsun Şehir Hastanesi'ne de 1020 adet monte edilen sismik izolatörün, ortalama 50 yıllık kullanım ömrü olduğunu söyleyen OMÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sertaç Tuhta, “Mevcut yapılara uygulanmasında yapının deprem performansının belirlenip ona göre projelendirilmeleri gerekir. Yumuşak zemin üzerindeki yapılarda projelendirme aşamasında zemin durumu göz önünde bulundurulmalıdır. İzolatörün projelendirme aşamasında belirlenen sönüm oranı ve periyodunun üstyapı ile uyumlu olarak düzenlenmesi çok önemlidir. Aksi takdirde izolatör yapıya faydadan çok zarar getirebilecektir. İzolatörler ortalama 50 yıla yakın kullanım ömrüne sahiptir. Ancak çevresel etkiler nem, sıcaklık, UV ışınları gibi faktörler bu süreyi kısalabilir” dedi.

Sismik izolatörlerin yapının periyodunu büyüterek, deprem kuvvetinin azaltılmasını sağladığını dile getiren Tuhta, “Taşıyıcı sistem elemanlarının (kolon, kiriş, perde duvar) deprem etkisinden korunmasını hedefler. İzolatörler pasif sismik yalıtım grubunda yer almaktadır. İki çelik levha arasında özel kauçuk içerisinde çelikten üretilmiş plakalar bulunan bu elemanların çeşitli türleri var. Düşük ve yüksek sönümlü kauçuk, sürtünmeli sarkaç, kurşun çekirdekli izolatörler en çok kullanılan çeşitlerdir” diye konuştu.

 

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